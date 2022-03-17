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ريم مصطفى تكشف ملامح شخصيتها في «suits بالعربي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 12:50 مساء
ريم مصطفى تكشف ملامح شخصيتها في «suits بالعربي»
ريم مصطفى في كواليس تصوير «suits بالعربي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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كشفت الفنانة المصرية ريم مصطفى طبيعة شخصيتها في مسلسل «suits بالعربي» والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتجسد ريم شخصية «كاميليا» سكرتيرة «زين ثابت» الذى يجسد دوره آسر ياسين، في مكتب المسيري زيدان الذي يعد أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصية «كاميليا» بأنها ذكية وواثقة من نفسها والكل يحتاجها في المكتب، كما أنها متخصصة في إبرام الاتفاقات ولها التأثير الأكبر داخل المكتب، وفقا لبيان.

مسلسل «suits بالعربي» هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير «suits» الذي تم عرض أول مواسمه العام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة آسر ياسين وأحمد داوود وريم مصطفى وصبا مبارك وتارا عماد ومحمد شاهين وأسماء جلال ومصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأميركية من مسلس «suits»، حول «مايك روس»، الشاب الذكي الطموح الذي لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح في كسب ثقة المحامي الشهير «هارفي سبيكتر»، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له بالشركة الكبيرة التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

يأتي تعاون ريم مصطفى مع آسر ياسين للمرة الثانية على التوالي، حيث يقدمان مسلسل «الثمانية» المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به تركي آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامي، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، محمد علاء، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد مدحت.

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