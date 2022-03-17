Atwasat

مهرجان «كان السينمائي» يقيم شراكة مع «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 10:40 صباحا
مهرجان «كان السينمائي» يقيم شراكة مع «تيك توك»
شعار «تيك توك» (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شبكة «تيك توك» الاجتماعية المتخصصة في مقاطع الفيديو القصيرة جدا والتي تحظى بشعبية بين المراهقين في بيان أصدرته، الثلاثاء، أنها أصبحت «الشريك الرسمي» لمهرجان «كان السينمائي»، أحد أهم المناسبات العالمية للأفلام الروائية الطويلة.

وأكدت الشبكة التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية في بيانها أنها ستتيح «لهذا الحدث الثقافي الكبير وللأعمال التي تعرض فيه ولجميع المواهب المشاركة فيه» إطلالة واسعة على «أكثر من مليار مستخدم في أنحاء العالم»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «تيك توك» أن من أبرز ما ستوفره في هذا الإطار تمكين مشتركيها من أن يتابعوا «من زاوية فريدة»، أجواء «كواليس المهرجان، وصعود النجوم درجه الشهير»، إضافة إلى «مقابلات مع الفنانين». كذلك تنظم الشبكة مسابقة لمقاطع الفيديو القصيرة يُمنح الفائزون بها جوائزهم خلال المهرجان.

ونقل البيان عن المندوب العام للمهرجان تييري فريمو قوله إن هذه الشراكة ستسمح «بإشراك جمهور أوسع وعالمي ويهوى السينما في سحر المهرجان».

وانضمت «تيك توك» بذلك إلى قائمة الجهات الشريكة الرسمية للمهرجان كدار «شوبار» للمجوهرات التي تتولى تصنيع السعفة الذهبية، أو شركة «بي إم دبليو» لصناعة السيارات أو مجموعة «كيرينغ» العملاقة للسلع الفاخرة.

وسبق لمهرجان كان أن اعتمد مجموعة «France Télévisions» وموقع «Brut» شريكين إعلاميين جديدين لدورته الدورة الخامسة والسبعين التي تقام من 17 إلى 28 مايو، بدلا من «كانال +». ويتناول مؤتمر صحفي يعقد، الخميس، التبعات الأولى لهذا التغيير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها

سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق

الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق
يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»

يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد
افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد
حسين فهمي رئيسا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»
حسين فهمي رئيسا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»
إكليل باسم ماكرون أمام نصب الكاتب مولود فرعون في الجزائر
إكليل باسم ماكرون أمام نصب الكاتب مولود فرعون في الجزائر
رقم قياسي لعائدات المزادات على الأعمال الفنية العام 2021
رقم قياسي لعائدات المزادات على الأعمال الفنية العام 2021
ازدهار الفن الرقمي بدبي الطامحة لأن تصبح مركزا للعملات المشفرة
ازدهار الفن الرقمي بدبي الطامحة لأن تصبح مركزا للعملات المشفرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة ......
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية...
المزيد
«الجونة السينمائي» يعرض 5 أفلام قصيرة من دورته الأخيرة بالقاهرة
«الجونة السينمائي» يعرض 5 أفلام قصيرة من دورته الأخيرة ......
مهرجان «كان السينمائي» يقيم شراكة مع «تيك توك»
مهرجان «كان السينمائي» يقيم شراكة مع «تيك توك»...
أوكرانيا تسعى لحماية تراثها من نيران الحرب
أوكرانيا تسعى لحماية تراثها من نيران الحرب...
ازدهار الفن الرقمي بدبي الطامحة لأن تصبح مركزا للعملات المشفرة
ازدهار الفن الرقمي بدبي الطامحة لأن تصبح مركزا للعملات ......
رقم قياسي لعائدات المزادات على الأعمال الفنية العام 2021
رقم قياسي لعائدات المزادات على الأعمال الفنية العام 2021...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط