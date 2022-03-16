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حسين فهمي رئيسا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 11:30 صباحا
حسين فهمي رئيسا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»
المنتج محمد حفظي، يمين، والفنان حسين فهمي (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» تولي الفنان القدير حسين فهمي، رئاسة الدورة الـ 44، المقرر إقامتها خلال العام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي، الذي ترأس المهرجان لمدة أربع سنوات متتالية.

جاء ذلك تنفيذا للقرار الذي أصدرته الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، التي وجهت فيه الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية، متمنية له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست، وفقا لبيان.

كما أشارت وزيرة الثقافة إلى أنه من المقرر أن يقام خلال الأيام المقبلة تقليدا جديدا وهو حفل تسليم رئاسة المهرجان، بحضور كلا الرئيسين السابق والمنتظر.

من جانبه، علق محمد حفظي، الرئيس السابق للمهرجان، على ذلك القرار، قائلا: «فخور بأربع سنوات قضيتها رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أتمني أن أكون وُفقت مع فريق رائع من الأفراد الموهوبين في تحقيق هدفنا بالارتقاء بالمهرجان نحو سمعة أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن نجعل منه منصة هامة لدعم صناع السينما المستقلة في مصر والعالم العربي وجذب أكبر عدد من محبي السينما».

وتابع: «الأربع سنوات الماضية وعملي مع المهرجان أعتبرها من أهم خطوات مسيرتي مع السينما وأتمني أن يجني المهرجان ثمارها في المستقبل، التوقيت أكثر ملاءمة الآن لينتقل هذا الشرف العظيم والمسؤولية إلى شخص نحترمه جميعا وبلا شك سيواصل المسيرة تجاه ما هو أفضل».

واختتم: «كل الشكر والامتنان لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على دعمها المستمر وفريقي الذي عمل بكل جدية والتزام من أجل المهرجان عاما بعد عام. وخالص التهنئة للنجم الكبير حسين فهمي على عودته من جديد لقيادة مهرجان مصر الأول وكل الأمنيات له بالنجاح والتوفيق».

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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