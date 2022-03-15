افتتاح معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

افتُتح، الثلاثاء، بقاعة المعارض بالثانوية الصناعية بمدينة بني وليد معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالتعاون مع جامعة بني وليد.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على المعرض مهاجر معيقل في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عددا كبيرا من دور نشر محلية ومكتبات وبعض الجامعات والمؤسسات العامة شاركت في هذه الدورة».

وأوضح معيقل أن هذه الدورة الأولى للمعرض، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، تتميز ببرنامج ثقافي متنوع يتضمن أمسية شعرية وحفلات فنية ومسابقات ولقـاءات تفاعلية.

-بني وليد تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي

معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب (بوابة الوسط)

معرض «أولو الألباب» الأول للكتاب (بوابة الوسط)