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«حمام سخن» أفضل فيلم روائي في مهرجان «حقوق الإنسان» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 02:31 مساء
«حمام سخن» أفضل فيلم روائي في مهرجان «حقوق الإنسان» بتونس
الملصق الدعائي لفيلم «حمام سخن» للمخرجة منال خالد (خاص لـ بوابة الوسط)
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فاز فيلم «حمام سخن» للمخرجة منال خالد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل من «المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان - كرامة» تونس، والذي اختتم فعاليات دورته السابعة، السبت.

ونال «حمام سخن» ردود فعل إيجابية على المستوى العالمي، حيث كُتب عنه في نشرة مهرجان «ساوث باي ويست»: «حمام سخن عمل قوي ملهم وثوري يجعلنا متحمسين لرؤية إنتاجات منال خالد القادمة.. ونجح الفيلم في جعل المشاهدين يختبرون ما مرت به تلك النسوة». كما كتب موقع «CineAddiction»: «فيلم مؤثر ومليء بالأمل.. قصة قوية عن نساء يحاولن المقاتلة من أجل حريتهن والعثور على الأمل في الشخص الموجود إلى جانبهم»، وفقا لبيان.

تدور أحداث فيلم «حمام سخن» حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحيانا ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصرا فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادة ينبع من الداخل.

تتشارك النساء الأحلام نفسها حول التغيير والخروج عن المألوف، ولكن اختلافهن يتسبب في حالة من التباين عندما يتعلق الأمر بوعيهن وانفتاحهن وأساليبهن في التعبير والتمرد.
وكان الفيلم قد حصل على جولة من المشاركات في العديد من المهرجانات حول العالم من بينها مهرجان «كرامة لأفلام حقوق الإنسان» في بيروت، و«أيام فلسطين السينمائية»، ومهرجان «عمان السينمائي الدولي»، ومهرجان «موسترا دي فالنسيا السينمائي»، ومهرجان «سان دييغو للأفلام العربية» في أميركا، ومهرجان «السينما العربية والمتوسطية» بكتالونيا، ومهرجان «كرامة لأفلام حقوق الإنسان» في الأردن، ومهرجان «سينما المرأة» في مدريد.

وحصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان «ساوث باي ساوث ويست» بالولايات المتحدة الأميركية بقسم غلوبال.

«حمام سخن» من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبوالعطا، نعمة محسن، منى مختار، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت، فاضل الجارحي، وثراء جبيل، وتتولى «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي‎.

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