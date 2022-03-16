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بيع رسم أنجزه بول سيزان في بداياته بـ26 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 10:30 صباحا
بيع رسم أنجزه بول سيزان في بداياته بـ26 ألف يورو
مفوض المزادات الفرنسي تييري كوليه يشرف على مزاد في مدينة ريمس الفرنسية، 13 مارس 2022 (أ ف ب)
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بيع رسم نادر أنجزه بول سيزان في بداياته وعُثر عليه عن طريق الصدفة خلال عملية توريث في جنوب فرنسا، مقابل 26 ألف يورو في مزاد، الأحد، بمدينة رانس الفرنسية، على ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وأُنجز العمل على الأرجح بين العامين 1856 و1857، في بداية سنوات التدريب المهني لبول سيزان (1839-1906)، وهو يتكون من رسمين على ورقة مزدوجة.

فعلى الجزء الأمامي، ثمة رسم للفنان الذي مهد الطريق لتيار ما بعد الانطباعية، بالريشة وقلم الرصاص والحبر البني، يمثل جنديا يحمل زجاجة صغيرة ويواجه سيدة عجوز حافية القدمين تحمل قارورة في يدها اليمنى.

أما الجزء الخلفي فيظهر منظرا طبيعيا يحمل توقيع ماري سيزان، الأخت الصغرى للفنان.

وأوضح تييري كوليه مفوض المزاد في رانس المسؤول عن بيع الرسم الذي قُدّرت قيمته في الأصل بما بين 20 ألف يورو و30 ألفا «إنها إعادة اكتشاف رائعة. مر هذا الرسم بين يدي ابن سيزان ثم حفيده قبل أن نفقد أثره لما يقرب من ستين عاما».

ورغم أنه تضمن ملاحظة مكتوبة بيد جان بيار سيزان، حفيد الرسام، تشير إلى أن «الرسم الموجود هنا عمل أصلي يحمل توقيع الجدّ»، احتاج الخبراء إلى أكثر من عامين من البحث للتحقق من صحة العمل كجزء من دفتر أعمال يسمى «دفتر القدس».

ويتألف هذا الدفتر الذي أنجزه سيزان في شبابه من 24 صفحة كانت تضم أولى رسوم الفنان.

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