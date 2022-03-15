محمد دياب: أحلم بأن يصبح «فارس القمر» بوابة دخول العرب بقوة لهوليوود

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الإعلان الرسمي والنهائي للمسلسل الأميركي «فارس القمر» 30 مليون مشاهدة بعد طرحه بيومين، وهو العمل الذي يخرجه المصري محمد دياب ويظهر فيه أيضا.

وأعرب محمد دياب عن سعادته بهذا الرقم، مؤكدا أنه يعد رقما قياسيا بالنسبة لمسلسلات «مارفل»، معربا عن سعادته أيضا بإتاحة الفرصة له لترك بصمة يتمنى أن تنجح، وفقا لبيان.

وأضاف دياب: «كوني أصبحت جزءا من أعمال هوليود هو حلم وتحدٍ، فأنا طوال عمري لا أحب التواجد فقط، بل أسعى لترك بصمتي وهو ما أحلم به حاليا لهذه التجربة، والتجارب التي ستليها».

وتابع «كوني أول عربي ومصري في مارفل مسؤولية كبيرة، لو نجحت التجربة سيتم الاستعانة بمخرجين عرب ومصريين، وأنا نفسي كنت مهتم بالاستعانة بمصريين في المشروع مثل هشام نزيه في الموسيقى التصويرية وأحمد حافظ المونتير وريم العدل وعلي حسام في الجزء المصري، وكيف نظهر مصر بوجهها الحقيقي، كما انضم لنا ممثلون مصريون مثل عمرو القاضي وزيزي داغر وأحمد داش وحازم إيهاب، فأنا معني بإظهار المواهب المصرية».

وأكد دياب أنه سعيد بعد اشتراك عدد من المصريين معه، بسبب حالة الانبهار التي حدثت لمهاراتهم من قبل صناع المسلسل الأجانب، وأصبح لديهم رغبة في إعادة التعاون من جديد.

وأشار المخرج المصري إلى أن المسلسل جرى تصويره بين المجر وأوروبا ومصر، وهو من بطولة أوسكار إيزاك وإيثن هوك ومي قلماوي وعدد كبير من النجوم العالميين.

ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الأبطال الخارقين، وشخصية «فارس الليل» صممها الكاتب دوج مونش، ورسمها الفنان دون بيرلين، وتدور حول بطل خارق وشخصيته في العالم العادي تُدعى مارك سبيكتور، عمل في البحرية الأميركية، وتحول إلى العمل في وكالة المخابرات المركزية، وبعد أن ترك كلتا المنظمتين وعمل كمرتزق، إثر تعرضه للخيانة على يد مديره، تُرك يحارب الموت في الصحراء، بمهمة مرتزقة في مصر، فيما يتولى الكاتب جيرمي سلاتر الإشراف على فريق كتابة العمل.