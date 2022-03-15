جولة أوروبية لـ«رولينغ ستونز» في ذكرى تأسيسها الـ60

القاهرة - بوابة الوسط

تقيم فرقة «رولينغ ستونز» خلال شهري يونيو ويوليو، جولة أوروبية لمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيسها، على ما أعلنت، الإثنين، شركة «لايف نايشن» المسؤولة عن الترويج للفرقة.

وفي المحصلة، تشمل الجولة المسماة «Sixty» (أي 60) أربع عشرة حفلة في عشرة بلدان، بداية في العاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل، وانتهاء في ستوكهولم عاصمة السويد في 31 يوليو، مرورا خصوصا بمدرج أنفيلد الشهير في ليفربول وملعب سان سيرو في ميلانو وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق «فرانس برس».

وفي فرنسا، سيتمكن محبو الفرقة الأسطورية من حضور حفلتين للفرقة الشهيرة، في 19 يوليو بليون وفي 23 يوليو بباريس، مع قدرة استيعابية لخمسين ألف متفرج في كل من الحفلتين.

وستقام الجولة في غياب تشارلي واتس، عازف الدرامز التاريخي في الفرقة الذي توفي الصيف الماضي، على أن يحل محله ستيف جوردان المنضم حديثا إلى «رولينغ ستونز» منذ جولتها الأميركية في 2021.

وبدأت «رولينغ ستونز» تشويق محبيها لهذه الجولة، الجمعة، عبر الشبكات الاجتماعية من خلال نشرها مقطعا من 13 ثانية تُسمع فيه النوتات الأولى من أغنيتها الشهيرة «كانت يو هير مي نوكينغ» كما يظهر فيه اللسان الأحمر الممدود، شعار الفرقة الشهير، على مواضع مختلفة على الخريطة.

وتحمل 2022 دلالات رمزية كثيرة لفرقة «رولينغ ستونز»، إذ تحيي خلالها الذكرى الخمسين لأحد أشهر ألبوماتها «Exile on main street»، إضافة إلى الذكرى الستين لتشكيلها.

ويحدد العارفون بموسيقى الروك تاريخ انطلاق الفرقة في أول حفلة مشتركة على المسرح في يوليو 1962 بمنطقة ماركي في العاصمة البريطانية لندن.