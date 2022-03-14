بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهدت المدينة القديمة بمنطقة الجديد بمدينة سبها، الأحد، احتفالية اليوم الوطني للزي التقليدي، والذي تنظمه جمعية البيت الأصيل للفنون والتراث.

وقالت رئيسة جمعية البيت الأصيل للفنون، عائشة معتوق، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «اليوم الوطني للزي التقليدي يعطي رسالة مهمة في هذا التوقيت؛ وهي المحافظة على الهوية الفزانية بصفة خاصة والليبية عامة من خلال إبراز الزي الليبي إلى جانب بعض العادات، لأن العولمة تغزو المجتمع الليبي بشكل كبير ولها تأثير خصوصا على الشباب».

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وأضاف الفيتوري بن سلمي (مواطن من مدينة سبها): «يجب على الليبيين المحافظة على هويتهم الليبية من خلال غرسها في النشء الجديد فليس هناك شعب بلا هوية وعادات وتقاليد وثقافة، ونحن نعتز بزينا الوطني واليوم خرجنا نرتديه مع أطفالنا».

يشار إلى أن الحفل شهد عروضا لبعض الفرسان يرتدون الزي الليبي على صهوة جيادهم، وكذلك عروض لبعض النسوة للصناعات التقليدية إلى جانب عروض لأطفال بالزي داخل أروقة المدينة القديمة.

المدينة القديمة بمنطقة الجديد بمدينة سبها تقيم احتفالية لليوم الوطني للزي التقليدي (تصوير: رمضان كرنفودة)

المدينة القديمة بمنطقة الجديد بمدينة سبها تقيم احتفالية لليوم الوطني للزي التقليدي (تصوير: رمضان كرنفودة)

المدينة القديمة بمنطقة الجديد بمدينة سبها تقيم احتفالية لليوم الوطني للزي التقليدي (تصوير: رمضان كرنفودة)

المدينة القديمة بمنطقة الجديد بمدينة سبها تقيم احتفالية لليوم الوطني للزي التقليدي (تصوير: رمضان كرنفودة)

المدينة القديمة بمنطقة الجديد بمدينة سبها تقيم احتفالية لليوم الوطني للزي التقليدي (تصوير: رمضان كرنفودة)

المدينة القديمة بمنطقة الجديد بمدينة سبها تقيم احتفالية لليوم الوطني للزي التقليدي (تصوير: رمضان كرنفودة)