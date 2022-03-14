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الفنانون السرياليون نجوم مزاد «سوذبيز» في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 04:21 مساء
الفنانون السرياليون نجوم مزاد «سوذبيز» في باريس
لوحة «إمبراطورية الضوء» في دار «سوذبيز» للمزادات بلندن، 22 فبراير 2022 (أ ف ب)
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تنظم دار «سوذبيز» للمزادات، الأربعاء، أول مزاد مخصص للرسامين السرياليين في باريس، يتوقع أن تصل قيمة الأعمال فيه إلى 30 مليون يورو، أعلى مستوى في فرنسا هذا الموسم.

وسيكون فرنسيس بيكابيا نجم المزاد عبر لوحتين: «بافونيا» العائدة لعام 1929 مع سعر تقديري يراوح بين ستة ملايين يورو وثمانية ملايين، و«عارية الظهر» التي أنجزها الرسام بين العامين 1940 و1942 مع سعر تقديري يراوح بين ثلاثة ملايين يورو وأربعة ملايين، وفق «فرانس برس».

ويُتوقع أن تحطم «بافونيا» الرقم القياسي لأعمال الفنان (ثمانية ملايين يورو)، بحسب دار «سوذبيز».

من بين الأعمال الرئيسية الأخرى، ثمة أيضا لوحة لرينيه ماغريت بعنوان «قصر المحظية» تعود لعام 1929 (مع سعر تقديري بين 2 و3 ملايين يورو)، وأخرى لمارسيل دوشان يراوح سعرها التقديري بين 300 ألف و400 ألف يورو)، وهي «من أكثر الأعمال الرمزية لفن الدادا والفن السريالي»، بحسب دار «سوذبيز».

وأوضح مدير المزاد توما بومبار في بيان أن «السريالية عمرها مئة لكنها لم تلق يوما رواجا كما الحال اليوم. فأعمال ماغريت مرغوبة حاليا بالقدر عينه لأعمال وارهول، والطلب في السوق على أعمال بيكابيا يوازي الطلب على جيف كونز».

وتجلى هذا الاهتمام أخيرا من خلال بيع لوحة «إمبراطورية الضوء» لرينيه ماغريت مطلع الشهر الجاري في لندن، مقابل 59.4 مليون جنيه إسترليني (77.45 مليون دولار)، وهو سعر قياسي لأعمال الفنان البلجيكي في المزادات.

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