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«بورسعيد السينمائي» ينظم «ماستر» لصبري فواز في فنون التمثيل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 02:16 مساء
«بورسعيد السينمائي» ينظم «ماستر» لصبري فواز في فنون التمثيل
الفنان المصري صبري فواز (الإنترنت)
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ينظم مهرجان «بورسعيد لسينما العالم القديم» برئاسة المخرج إسماعيل مراد «ماستر خاص» مع الفنان المصري صبري فواز، لإعداد الممثل في إطار فعاليات دورته الأولى التي تنطلق خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022.

وقال صبري فواز: «إن الماستر يعتمد على تنمية قدرات المواهب التمثيلية البورسعيدية وإعدادها للمرحلة العملية والاحترافية، خاصة أن المحافظة في صدارة المحافظات المصرية التي تمتلئ بالمواهب في شتى المجالات ومنها التمثيل وقدمت للفن المصري الكثير من النجوم والممثلين أصحاب المواهب والقدرات الفنية العالية».

وأوضح أن «الماستر» يتضمن ثلاث محاضرات، الأولى ستكون نظري في مبادئ إعداد الممثل، ومحاضرتين عملي للممثل المحترف.

ومن جانبه، قال المخرج إسماعيل مراد رئيس المهرجان: «الماستر الخاص بالفنان الكبير صبري فواز واحد من أهم الفعاليات التي تتضمنها الدورة الأولى للمهرجان وتهدف جميعها إلى إتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لصقل مواهبهم من خلال نقل خبرات كبار الفنانين والنجوم في مجالات الفنون المختلفة من تمثيل وكتابة سيناريو وفنون صناعة الفيلم إليهم».

وذكر مراد أن «الماستر» تحدد له أيام 26 و27 و28 يونيو المقبل وسيكون موازيا لعروض أفلام الدورة الأولى لمهرجان «بورسعيد لسينما العالم القديم».

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد، وتنظمه مؤسسة «سينما توغراف» وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد بهدف نشر الثقافة السينمائية وتعريف الجمهور البورسعيدي بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث «أوروبا وآسيا وأفريقيا».

يضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمال سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما للمهرجان.

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