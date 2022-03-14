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«ذي باتمان» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 05:01 مساء
«ذي باتمان» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر الأميركية
روبرت باتيسون في لوس أنجليس، 27 أكتوبر 2019 (أ ف ب)
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احتفظ فيلم «ذي باتمان»، الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، بصدارة شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية أسبوعا ثانيا على التوالي، على ما بينت تقديرات أولية نشرتها شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة «وورنر براذرز» ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه، مداخيل بلغت 66 مليون دولار، من الجمعة إلى الأحد، مما رفع إجمالي إيراداته في الولايات المتحدة إلى أكثر من 238 مليونا، تضاف إليها 224 مليون دولار على مستوى العالم، علما أن تكلفة إنتاجه قدرت بنحو 200 مليون، وفق «فرانس برس».

كذلك بقي المركز الثاني من نصيب فيلم المغامرات «أنشارتد» (Uncharted) المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها «سوني»، إذ إن الشريط الذي يؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز جمع 9.2 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

أما المرتبة الثالثة فاحتلها البث الحي، السبت، في صالات السينما لحفلة أحيتها فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة «بي تي إس» في سيول بعنوان «Permission to Dance on Stage» وبلغت إيراداتها 6.8 ملايين دولار. وشكل حصول الحفلة على هذا المركز حدثا نادرا في ترتيب شباك التذاكر، وهو بات بذلك النقل المباشر الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما على الإطلاق، وفق موقع «هوليوود ريبورتر» المتخصص.

وهذه الحفلة واحدة من ثلاث أحيتها الفرقة في سيول وعاودت من خلالها أنشطتها الحضورية على المسرح في كوريا الجنوبية بعد توقف عامين بسبب الجائحة.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم «دوغ» الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في الجيش (يتولى دوره تشانينغ تايتم)، يرافق الكلب لولو الذي أصيب خلال خدمته مع الجيش في أفغانستان، إلى جنازة صاحبه السابق. وحصد الفيلم 5.3 ملايين دولار بين، الجمعة والأحد.

أما فيلم «سبايدر-مان: نو واي هوم» الذي يؤدي دور البطولة فيه توم هولاند أيضا ويشكل الجزء الأحدث من مغامرات الرجل العنكبوت، فحل خامسا مع 4.1 مليون دولار، فيما تجاوزت مداخيله العالمية 1.1 مليار دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي الشمالي:
6- «ديث أون ذي نايل» (2.5 مليون دولار)

7- «سينغ 2» (1.6 مليون دولار)

8- «جاكاس فوريفر» (1.1 مليون دولار)

9- «سكريم» (445 ألف دولار)

10- «سيرانو» (391 ألف دولار).

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