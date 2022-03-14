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وفاة الممثل الأميركي ويليام هيرت عن 71 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 01:35 مساء
وفاة الممثل الأميركي ويليام هيرت عن 71 عاما
الممثل الأميركي ويليام هيرت، فبراير 2010 (أ ف ب)
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توفي، الأحد، عن 71 عاما الممثل الأميركي ويليام هيرت الذي عُرف بأدواره في أفلام حصدت إقبالا شعبيا واسعا على غرار «ذي بيغ تشيل» وحاز جائزة «الأوسكار» عن فيلم «كيس أوف ذي سبايدر وومان».

وجاء في بيان لنجله ويل، نشرته وسائل إعلام أميركية عدة «ببالغ الأسى تنعي عائلة هيرت وفاة الأب الحبيب والممثل الحائز على جائزة الأوسكار ويليام هيرت في 13 مارس 2022، قبل أسبوع من عيد ميلاده الثاني والسبعين».

وأشار البيان إلى أنه «توفي بسلام لأسباب طبيعية وسط عائلته»، وفق «فرانس برس».

وبنى هيرت شهرته على تجسيده شخصيات غريبة الأطوار وغير عادية، كرجل شرطة روسي في «غوركي بارك» العام 1983 وزوج ثري في فيلم «آليس» لوودي آلن العام 1990، ورجل يخطط لبناء آلة للمكفوفين في «أنتيل ذي إند أو ذي وورلد» العام 1991.

وتولى هيرت المولود بواشنطن في 20 مارس 1950 دوره الأول في السينما العام 1980، حيث جسّد شخصية عالم مهووس في فيلم «الترد ستيتس» لكين راسل. واستحال بفعل توليه دور البطولة مع كاثلين تورنر العام 1981 في «بادي هيت» رمزا للجاذبية الذكورية، وفاز بجائزة «أوسكار» أفضل ممثل العام 1985 عن توليه دور سجين مثليّ في «كيس أو ذي سبايدر وومان».

أما حياته الشخصية، فشهدت تقلبات كثيرة، إذ تزوج بداية الممثلة الجديدة آنذاك ماري بيث سوبنغر وانضم إليها في لندن، لكنهما انفصلا عندما عادا إلى نيويورك، وله أولاد من راقصة الباليه ساندرا جينينغز ومن الممثلة الفرنسية ساندرين بونير ومن زواج آخر أيضا.

وفي مايو 2018، اكتُشفت إصابته بسرطان البروستات وكان بلغ مرحلة غير قابلة للشفاء، ولكن لم يتضح ما إذا كان توفي بسبب هذا المرض.

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