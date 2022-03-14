بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

اختتمت مكتبة «الملك إدريس» مؤتمرها الثقافي العلمي الأول تحت عنوان: «التدوين السلبي للتاريخ الوطني وأثره على العقل الجمعي للأمة»، والذي أقيم على مدار يومين برعاية شركة صواف، بقاعة فندق اللؤلؤة بمدينة درنة، بمشاركة عدد من الكتاب والبحاث والأكاديميين الليبيين.

وشهدت الجلسة الأولى باليوم الأول تقديم خمس ورقات بحثية منها ورقة للدكتور عادل الشلبي بعنوان «مفهوم التدوين وأهميته العلمية في الكتابات التاريخية الوطنية»، بعده قدم الباحث بدر الدين المختار ورقة بعنوان «منهج الأستاذ المؤرخ عمار جحيدر في مقاربة الكتابات التاريخية الليبية».

أما الورقة الثالثة فكانت للدكتور فاتح قداره بعنوان «كتابة التاريخ في لحظة الانتقام.. الصورة النمطية للاستقلال ورجالاته في المذكرات والشهادات الشخصية وأثرها الكتابات التاريخية الليبية»، سرد بعده الباحث يوسف الحبوش ورقته التي عنونها بـ«علاقة عمر المختار بالسنوسية وكيف دونت خلال نصف قرن»، بينما جاء ختام الجلسة بورقة مشتركة بين الأكاديميتين نورا اللافي ووسعاد الجفال بعنوان «تأملات في المنهجية والكتابة التاريخية من الفترة العثمانية إلى الاستقلال في ليبيا».

وافتتح الدكتور مختار كرفاع الجلسة الثانية بورقة عنوانها «تاريخ ليبيا الحديث من منظور المدرسة السوفيتية»، تلاه الدكتور أحمد جادالله بورقة «قراءة تقويمية في تدوينات الدكتور علي الصلابي عن السنوسية»، ثم قدم الباحث عبدالحميد امغونن ورقته بعنوان «التدوين الموجه وأثره في التاريخ الوطني»، والختام كان مع الدكتور أبوبكر البدري بورقة عنوانها «دور السيد إدريس السنوسي في استقلال ليبيا..قراءة في مصادر أوروبية».

8 ورقات ومحاضرة في اليوم الثاني

وبدأت فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر بورقة الدكتور أحمد نجم بعنوان «إشكالية كتابة التاريخ المعاصر.. بين ثنائية الوثائق والرواية الشفهية ..إقليم فزان نموذجا»، ثم كان الدور على الدكتور وليد شعيب الذي قدم ورقة بعنوان «العنيزي في مذكرات الصيد بين الإساءة والتجني»، تلاه الدكتور بشير طروم بورقة عنوانها «تدوين التاريخ الليبي الوسيط بين البعد المذهبي والتغييب السياسي»، وختام الجلسة كان بورقة مشتركة للأكاديميان ناصر أبوستة وسالم هويدي بعنوان «التدوين التاريخي وأثره في الهوية الليبية.. نماذج من التدوين في العصورالوسطى».

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أما الجلسة الثانية فتقدمها الدكتور حسن كريم بورقة عنوانها «التجربة الليبية في التأريخ الشفهي .. دراسة نقدية»، بعده قدم الباحث محمد الكريمي ورقة بعنوان «الحماية القانونية للوثائق التاريخية»، ومن ثم كان الدور على الباحث عبدالرحمن عبدالله الذي طرح مسألة الانتقائية والشهادات الشخصية وأثرها في تدوين التاريخ الوطني.. معركة القرضابية نموذجا»، أما ختام الجلسة فكان بورقة مشتركة بين الدكتورة ناجية الحصادي والأستاذ جمعة الشاعري بعنوان «دور الميديا في تشكيل العقل الجمعي.. دراسة ميدانية على عينة من شباب مدينة درنة».

وكان ختام أعمال المؤتمر الثقافي العلمي الأول لمكتبة «الملك إدريس» مع الدكتور نجيب الحصادي الذي ألقى محاضرة بعنوان «بين النضال المعرفي والنضال السياسي».

المؤتمر العلمي الثقافي الأول. (مكتبة الملك إدريس).

المؤتمر العلمي الثقافي الأول. (مكتبة الملك إدريس).

مؤسس مكتبة «الملك إدريس الأول» الباحث يوسف الحبوش. (مكتبة الملك إدريس).

الدكتور نجيب الحصادي يلقي محاضرة بالمؤتمر العلمي الثقافي الأول. (مكتبة الملك إدريس).

صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر العلمي الثقافي الأول. ((مكتبة الملك إدريس).