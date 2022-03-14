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المحجوب يقترب من إنهاء تصوير «هدرازي 10»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الإثنين 14 مارس 2022, 11:15 صباحا
المحجوب يقترب من إنهاء تصوير «هدرازي 10»
فريق عمل «هدرازي 10» (الإنترنت)
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ينتهي قريبا المخرج رافع المحجوب من تصوير الجزء العاشر من سلسلة «هدرازي»، من تأليف فرج عبدالكريم وفارس برطوع وزينة المسلاتي، للعرض في رمضان المقبل.

وقال مدير الشركة الإعلامية المتحدة عبدالمنعم المغربي لـ«بوابة الوسط» إن «هذا هو رابع أعمال مشروع الشركة الإنتاجي لسنة 2022 وهو سلسلة هدرازي للنجم فرج عبدالكريم، بمشاركة عدد من نجوم التلفزيون الليبي منهم سلوى المقصبي ورياض التاورغي وأسامة بركة وسالم عيسى وجمال محمد وفتحي بدر وصالح الورفلي، وشداد الخمسي، ونخبة من الوجوه الشابة».

وقال الفنان رياض التاورغي لـ«بوابة الوسط»: «أجسد شخصية (عطية الواجد) وهو يتيم الأب يعول والدته وشقيقه ويعمل على سيارته الخاصة، شخص طيب جدا وهادئ، إلا أن ما يحدث في العمارة التي يسكن داخلها يضعه في خضم تدخل أحداث كثيرة».

وقال الفنان سالم عيسى إن «فكرة المنوعة عبارة عن أربع عائلات يقطنون عمارة واحدة، ويسلط الضوء على الأوضاع في ليبيا من خلال سكان العمارة».

وأضاف عيسى: «أجسد شخصية سالم باشا وهو رجل متعالي يتفاخر بما يملك من مال، وسبب تواجده في العمارة أنه مستأجر شقة حتى ينهي بناء الفيلا الخاصة به، وكذلك تسير زوجته وأبناؤه على نهجه».

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