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إطلاق «أبطال» للسعودية فاطمة البنوي في دور العرض

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 03:10 مساء
إطلاق «أبطال» للسعودية فاطمة البنوي في دور العرض
من كواليس تصوير الفيلم السعودي «أبطال» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تشارك الممثلة والمخرجة والكاتبة السعودية فاطمة البنوي في بطولة فيلم «أبطال»، الذي انطلق في دور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية والإمارات، الخميس.

تدور أحداث فيلم «أبطال» في إطار كوميدي يحمل في باطنه رسالة جادة سامية، حول خالد الذي يعمل كمساعد مدرب لفريق سعودي كبير، وبسبب غروره يتورط في مشكلة بإحدى المباريات، ويتحول على أثرها إلى المحكمة التأديبية الرياضية، ليُعاقب بالإيقاف الموقت، والعمل كمدرب لفريق غير محترف من اللاعبين ذوي الهمم بإحدى المدارس، وفقًا لبيان.

وتقدم فاطمة في الفيلم شخصية ندى، وهي خطيبة مدرب كرة القدم خالد الذي يقوم بدوره ياسر السقاف. ومن خلال هذه التجربة، يتلقى خالد درسًا إنسانيًّا، يتغلب فيه على غروره من خلال تأثير ذوي الهمم عليه، بما يتمتعون به من لطف وروح العمل كفريق ووعي قوي ببعضهم البعض وبمدربهم.

وقالت الفنانة السعودية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «ذوو الهمم علموني أكثر مما تتصورون، علموني عن الصدق والصراحة، وعن التعاطف والتصالح، وعن المودة والمحبة. ذوو الهمم أصدق الناس، علموني أسأل عنك في حضورك وفي غيابك، علموني أرتاح في احتياجاتي المختلفة، حتى لو أبرزت لك جوانب ضعفي، أوليس في كل منا ضعف ما؟ أوليس الوعي بالضعف قوة؟».

واستطردت البنوي: «ذوو الهمم هم أكثر الناس مهنية، علموني أصدق عند كلمتي وعن الشفافية. علموني عندما أثق، أثق في ناس معينة. علموني أتعافى من الخذلان، وأطلب الاعتذار لو شعرت استحقاقه».

فيلم «أبطال» من إخراج وتأليف الإسباني مانويل كالفو، وشارك في التأليف خافيير فيسر، والقصة الأصلية مقتبسة من مسرحية للكاتب الإسباني الشهير ديفيد ماركيز، ثم طورها المؤلفان السعوديان مرام طيبة ووائل السعيد في سيناريو يناسب المشاهد العربي. واستلهما فيه القصة الحقيقية لأعضاء فريق كرة القدم السعودي لذوي الهمم الذي استطاع أن يحصد أربع بطولات دولية.

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