عروض عالمية أولى في الدورة الـ23 لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

يقدم مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» خلال الدورة الـ23 برئاسة المخرج سعد هنداوي، برنامجًا سينمائيًّا حافلًا بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في العالم والمنطقة.

ومن جانبه صرح المخرج سعد هنداوي بأنه على الرغم من أن الحصول على العروض العالمية أو الدولية الأولى ليست هي هدفي الأول بقدر ما يعنيني أهمية وجودة الفيلم، إلا أن أعداد العروض الأولى «Première» لهذه الدورة مدهشة.

وأشار هنداوي إلى أنه رفض، وبشكل قاطع، أي طلب لدفع رسوم عرض «screening fee» لأي فيلم تقدم للمسابقة، ومن يود أن يقدم فيلمه للمسابقة في مهرجان عمره قارب على الربع قرن أهلًا به، خصوصًا أن هناك قيمة مالية للجائزة ونغطي تكلفة حضور أصحاب الأفلام ليقدموا أفلامهم للجمهور المصري ويستمعوا لردة فعله، مضيفًا: «الحمد لله كل مَن رفضنا تقديم أي رسوم لعرض أفلامهم قبلوا في النهاية بمبدئنا وسيشاهد الجمهور المصري الأفلام»، وفقا لبيان.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان هذا العام تسعة عروض عالمية أولى، وهي «باب الدنيا» من إخراج عبدالرحمن محمود، «إدريس» من إخراج أمير الشناوي، «آما- داس» من إخراج مارجا جوتيريز، «بين الزجاج والجدران» من إخراج رازان حسن، «الترومبون الذي أنقذني» من إخراج أنس صلاح الدين، «صرة الصيف» من إخراج سالم بلال، «أول آخر صيف» من إخراج ناستازجا جونيرا، والفيلم المصري «غريبان وليلى» من إخراج خالد منصور، «العربة السوداء» إخراج أديليت كارزويف.

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ويعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فيلمين وهما الوثائقي الطويل «الحدود» من إخراج سمارث ماهاچان، والروائي القصير «أصداء» من إخراج چوليان كوبرسي، و4 عروض دولية أولى هي، «الناقلات» من إخراج إيجور موستوفشيكوڤ، «زهور» من إخراج كريستيان إكسيبوليس، «أنا حالة طارئة» من إخراج راؤول دييز رودريغيز، وفيلم «الرحله الطويلة» إخراج علي كاظم.

عروض أفريقية أولى

كما يقدم المهرجان 19 عملًا تعرض جميعها للمرة الأولى في أفريقيا، وهي أفلام «البحث عن الخيول» من إخراج ستيفان باڤلوڤيك، «هروب» من إخراج نييري آدلين هاي، «السجل الحي لذاكرتنا» من إخراج إنيس توهاريا، «مرحبا.. وداعا» من إخراج ماركوس يوشي، «البحّار» من إخراج لوشيا كاسوڤا، «أنا حر» من إخراج لورا بورتيير، «أهلا جانيش» من إخراج آنا جيجنارادزه وماريتا تيفزادزه، «تسوية» من إخراج ديچان بتروڤيتش، «الطريق الخفي»، «هيزيا» من إخراج شابنام زارياب، «باني» إخراج تاتيانا را، «أمهات» من إخراج بيروت كابوستينسكايت.

وتشمل العروض الأفريقية الأولى أيضًا سبعة أفلام في مسابقة التحريك وهي، «في الغرفة العلوية» من إخراج ألكسندر جراتسر، و«لحظات» من إخراج هورشيدا شيركولوڤا، إيڤجينيا بابينا، سورايو تاشبولاتوڤا، «سييرا» من إخراج ساندر چون، «98 كغم» من إخراج إيزابيلا بلوسينسكا، «صدفة واقعة في الحب» من إخراج سفيلين ديميتروڤ، «الزيارة» من إخراج عمرو موسى، و«عمق الليل» إخراج ستيب سي.

ويشمل برنامج المهرجان في دورته الثالثة والعشرين عددًا كبيرًا من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى في مصر داخل المسابقات الرسمية ويصل عددها إلى 12 فيلمًا، بخلاف البرامج الموازية ومسابقة أفلام الطلبة التي تحوي 11 فيلمًا.

مهرجان «الإسماعيلية» يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، سنويًّا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.

الملصق الدعائي لفيلم «لحظات» من إخراج هورشيدا شيركولوڤا، إيڤجينيا بابينا، سورايو تاشبولاتوڤا (خاص لـ بوابة الوسط)

الملصق الدعائي لفيلم «الترومبون الذي أنقذني» من إخراج أنس صلاح الدين (خاص لـ بوابة الوسط)