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فيتنام تمنع عرض «أنشارتد» لتضمنه خريطة ترسيم من وجهة نظر بكين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 12:45 مساء
فيتنام تمنع عرض «أنشارتد» لتضمنه خريطة ترسيم من وجهة نظر بكين
توم هولاند، يمين، مع رئيس استوديهات «سوني» توم روثمان، في لاس فيغاس، 4 يناير 2022 (أ ف ب)
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حظرت فيتنام عرض الفيلم الأميركي «أنشارتد» على شاشات السينما فيها بسبب تضمنه مشاهد وردت فيها خريطة لبحر الصين الجنوبي وفق الترسيم الذي تطالب به بكين، على ما أفادت، السبت، وسائل الإعلام الرسمية.

وتعتمد الخريطة الترسيم الجغرافي الذي تعتمده الصين ويعبر عن مطالبها في هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها، وتطلق عليه تسمية «خط القواطع التسعة»، في حين أن لهانوي تصورًا آخر للترسيم ومطالب مضادة، وفق «فرانس برس».

وكان من المقرر أن تبدأ دور السينما بفيتنام في 18 مارس الجاري عرض هذا الفيلم الهوليوودي، الذي يتولى أدوار البطولة فيه الممثلون توم هولاند ومارك والبيرغ وأنطونيو بانديراس.

ويروي الفيلم مغامرات صائد كنوز، يؤدي دوره هولاند خلال رحلة البحث عن الغلة المفقودة للمستكشف البرتغالي خلال القرن السادس عشر، فرناندو ماغلان.

وقال مدير إدارة السينما الفيتنامية، في كين ثانه، لوسيلة الإعلام الحكومية «زينغ» إن «المجلس الوطني للتقييم والتصنيف وجد لدى الاطلاع على الفيلم أن مشهدًا لخط القواطع التسعة يظهر فيه.. لذلك سيمنع عرض هذا الفيلم».

وسبق أن كانت للنزاع بين البلدين على جزر باراسيل وسبراتلي، انعكاسات في الماضي القريب على أفلام أخرى في فيتنام.

واقتُطع من النسخة التي عرضت في فيتنام من فيلم «Crazy Rich Asians» الأميركي العام 2018 مشهد ظهرت فيه حقيبة عليها خريطة وردت فيها تحت سيطرة بكين الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وبعد عام، سحبت هانوي فيلم الرسوم المتحركة «Abominable» من إنتاج «دريمووركس» من دور السينما فيها للسبب عينه. وفي العام المنصرم، اضطرت «نتفليكس» إلى حذف حلقات من مسلسلها «Pine Gap» لتضمنها مشاهد مماثلة.

ويحتوي بحر الصين الجنوبي على مخزونات كبيرة من النفط والغاز وممرات ملاحية، وكثيرًا ما عبر جيران بكين عن الخشية من أن يكون الجار العملاق يسعى لتوسيع سيطرته على مياهه.

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