الإبداع في ليبيا يتصدر عدد مارس من مجلة «ميريت»

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر ملف «إبداع في ليبيا» عدد مارس من مجلة «ميريت» الشهرية الإلكترونية، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، والتي تصدرها دار النشر المصرية التي تحمل الاسم ذاته.

وأعدت ملف «المشهد الإبداعي الراهن في ليبيا» سمر لاشين، وضم خمسة عشر قصيدة للشعراء: جمعة الموفق، حمزة الفلاح، سالم العوكلي، سراج الدين الورفلي، سميرة البوزيدي، صفية العايش، علي الربيعي، علي حورية، فيروز العوكلي، محمد زيدان، محمد عبدالله، مرام القبلاوي، مفتاح العلواني، مفتاح العماري، ونورهان الطشاني. إضافة إلى 8 قصص للكتاب والأدباء: أحمد يوسف عقيلة، جمعة بوكليب، ‎رضوان بوشويشة، شكري الميدي أجي، خليفة الفاخري، عمر أبوالقاسم الككلي، محمد المصراتي، ونجوى بن شتوان، وفق «المصري اليوم».

إلى ذلك، ضم الملف شهادة إبداعية كتبتها الشاعرة سميرة البوزيدي بعنوان «الاقتراب من النار».

المشهد الإبداعي الليبي

فيما تضمن باب «إبداع ومبدعون» ستة مقالات في ملف «رؤى نقدية»: «آثار بشرية»: رحلة في أغوار النفس الإنسانية للدكتور عصام الدين عارف فتوح، هانس روبيرت ياوس والبحث عن المعنى في ذهن القارئ بقلم إبراهيم البوعبدلاوي (من المغرب)، جمال الذات والأشياء في نصوص محمد آدم للدكتور محمد زيدان، تضافر التاريخي والسياسي والاجتماعي في القصة القصيرة للدكتور طارق منصور، الكروان بين العلم والأدب للدكتور محمد فتحي فرج، والشعر من خلال التجارب الشبابية في «أصابعي.. درجات بيانو قديم» للدكتور موسى المودن (من المغرب). فيما تم تخصيص باب «نون النسوة» لمناقشة المجموعة القصصية «صندوق كرتوني يشبه الحياة» للقاصة والروائية اللبنانية- المصرية «لنا عبدالرحمن»، وتضمن ثلاثة مقالات للدكتور شعيب خلف، والدكتورة نهلة راحيل، وكاهنة عباس (من تونس).

وفى باب «تجديد الخطاب مقالان للدكتور أكمل صفوت، والقاص والروائي محمد داوود». وتضمن باب «حول العالم» بحثًا طويلًا للدكتور حاتم الجوهري بعنوان «الترجمة العربية للآخر.. بين سياسات إنتاج الخطاب والتلقي». وتضمن باب «ثقافات وفنون» حوارًا أجراه سمير درويش مع الباحث والمفكر المصري مؤمن سلَّام، بعنوان: «إذا تنازل الإسلاميون عن الجهاد وآمنوا بمساواة المرأة بالرجل، وبحق المثليين فى المواطنة.. فمرحبًا بهم!»، وفي ملف «تاريخ» مقال د. خالد عزب بعنوان «الحداثة والصراعات الدولية والاستقلال الوطني».