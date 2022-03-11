معرض «هن».. بصمة الأنثى في يومها العالمي

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

شهدت قاعة دار الفنون للثقافة، الأربعاء، إقامة معرض للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حمل عنوان «هن»، بمشاركة مجموعة من الفنانات اللاتي اتجهن لخوض تجربة التصوير مدفوعات بحس الموهبة، والرغبة في تأسيس فضاء ضوئي يمنح لكل منهن خصوصيتها، إضافة إلى إبراز مواهبهن في أخد الزوايا والاستفادة من تباينات الضوء والظل.

وبالنظر إلى لوحات الفنانات «هبة شلابي، وإيمان بن عامر، آية الحضيري»، وكذلك «لمياء شرف الدين، شهد المصراتي»، إضافة إلى «غفران الأسطى، وسارة كمال..». نرى احتفاء بثنائية البنية الجمالية وتمظهرات الهوية في مقاربة تمزج بين الموضوع والفكرة، وهو استثمار فني لسرد حكاية حواء مع بيئتها وعالمها كربة بيت أو فنانة أو فتاة تحلم بالتحليق في عالم بلا قيود.

وتنحو اللوحات إلى بث شكل من التساؤلات المتعلقة بحقوق المرأة ومدى الاعتراف بها، والعقبات التي تواجهها في نظم المجتمعات الشرقية المحافظة، وكيف يمكن النظر إليها من أبعادها النفسية والاجتماعية.

-رسائل من المنفي والمنقوش للمرأة الليبية في يومها العالمي

قاعة دار الفنون للثقافة تستضيف معرضا للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حمل عنوان «هن» (بوابة الوسط)

قاعة دار الفنون للثقافة تستضيف معرضا للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حمل عنوان «هن» (بوابة الوسط)

قاعة دار الفنون للثقافة تستضيف معرضا للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حمل عنوان «هن» (بوابة الوسط)

قاعة دار الفنون للثقافة تستضيف معرضا للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حمل عنوان «هن» (بوابة الوسط)

قاعة دار الفنون للثقافة تستضيف معرضا للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حمل عنوان «هن» (بوابة الوسط)

قاعة دار الفنون للثقافة تستضيف معرضا للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حمل عنوان «هن» (بوابة الوسط)

قاعة دار الفنون للثقافة تستضيف معرضا للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حمل عنوان «هن» (بوابة الوسط)

قاعة دار الفنون للثقافة تستضيف معرضا للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حمل عنوان «هن» (بوابة الوسط)

قاعة دار الفنون للثقافة تستضيف معرضا للصورة الفوتوغرافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حمل عنوان «هن» (بوابة الوسط)