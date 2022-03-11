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افتتاح معرض الكتاب ببيت نويجي للثقافة

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الجمعة 11 مارس 2022, 01:39 مساء
افتتاح معرض الكتاب ببيت نويجي للثقافة
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
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افتتح ببيت نويجي للثقافة، الخميس، معرضا للكتاب بمشاركة عدد من دور النشر المحلية المعنية بالطباعة والتوزيع، وضم المعرض جملة من الإصدارات الحديثة في مجال التاريخ والرواية والقصة وأدب الطفل.

وقال مسؤول مكتبة الفرجاني للنشر، سمير الفرجاني، إن عدد الإصدارات المشاركين بها كانت 100 عنوان شملت المؤلفات التي أصدرتها الفرجاني أخيرا، وكانت حاضرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأضاف أن المكتبة تحاول المحافظة على خطها واستراتيجيتها في نشر الكتاب التاريخي إلى جانب المؤلفات الإبداعية لكبار الكتاب والأدباء.

وذكر فاضل بن نصر مندوب مكتبة العقاد أن مشاركتهم جاءت بعدد 220 عنوانا في مختلف الموضوعات الفكرية، وتسعى العقاد وفق برنامجها العام للوصول الى أكبر قاعدة من الجمهور وتكوين علاقة جيدة مع القارئ، منوها بأن العقاد ستقيم السبت حفل توقيع كتاب «بين يدي الدستور » للباحث محمد خليفة.

وقال علي الجحاوي من مكتبة غراس للكتب والألعاب التعليمية محاولتهم لغرس ثقافة القراءة عند الأجيال الجديدة بالتركيز على الأطفال تحديدا في سن العاشرة وما دونها، وبالرغم من المخاوف التي ساورتنا أثناء تأسيس المكتبة سنة 2021 إلا أن النتائج كانت مشجعة من حيث إقبال أولياء الأمور على الإصدارات المعروضة، وتمكننا بفضل تقنية المعلومات وفضاء الإنترنت من متابعة أهم الكتب التي تصدرها المكتبات العربية ومحاولة الانتقاء الأفضل منها وجعلها في متناول الطفل الليبي.

سمير الفرجاني، مسؤول مكتبة الفرجاني (بوابة الوسط)
سمير الفرجاني، مسؤول مكتبة الفرجاني (بوابة الوسط)
فاضل بن نصر، مندوب مكتبة العقاد (بوابة الوسط)
فاضل بن نصر، مندوب مكتبة العقاد (بوابة الوسط)
على الجحاوي، مندوب مكتبة غراس (بوابة الوسط)
على الجحاوي، مندوب مكتبة غراس (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
جانب من المعرض (بوابة الوسط)
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