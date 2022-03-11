عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي

امتزجت الموهبة والوراثة معا في صقل هوية موسيقية مميزة لشاب ليبي يافع، عشق وتذوق الفن منذ نعومة أظافره، فصار حديث الناس في فترة وجيزة، ما يعكس قدرات هائلة لنجم قادم بقوة.

هو عبدالعزيز العمامي المشهور باسم «عزو»، والذي ارتقى السلم الموسيقي بمثابرته واجتهاده، فلمع نجمه وهو في سن الخامسة عشرة، بينما ذاع صيته بقوة وهو في العشرين من عمره.

حين تتحدث معه ستجده رصينا ويتمتع بشخصية هادئة، كما أنه مُلم بأصول الموسيقى، وتفنن في توزيع ألحانه؛ إذ تعامل مع عديد الفنانين، فلاقت أعماله صدى واسعا، ووصل عدد مشاهدات فيديوهاته على موقع «يوتيوب» إلى عشرات الملايين.

«الوسط» حاورت عزو للوقوف على عدد من المحطات المهمة في حياته الفنية.

● متى اكتشفت موهبتك في التوزيع الموسيقي؟

وُلدت في عائله فنية تتمتع بحس فني عال في الموسيقى، كما أنها قادرة على الإحساس بالنوتة الموسيقية، وليسوا مجرد مستمعين للأغاني بشكل عابر دون فهم جيد لكل التفاصيل الفنية.

● معروف أن للوراثة عاملا كبيرا في صقل الموهبة، فما هو دور والدك في ذلك؟

أول شيء تعلمته من والدي هو فن الإنصات، حيث كنت أراقبه في صمت، كيف كان يعمل هو وكذلك الفنانين، فتعلمت منه ما هو أكثر من الحرفة.. تعلمت منه أدبيات المهنة، وهذا عامل أساسي في نجاح أي موزع أو فنان بشكل عام، كذلك تعلمت من والدي الالتزام الكامل والدقة سواء كان من الناحية الفنية أو التعامل مع الآخرين وباقي منظومة العمل الفني.

● على الرغم من صغر سنك إلا أنك استطعت خلال فترة وجيزة أن تصنع بصمتك الخاصة.. كيف حدث ذلك؟

كنت حريص منذ البداية أن تكون لي «شخصية» وهوية فنية مميزة، معتمدا في ذلك على تذوقي للموسيقى بشكل سليم، وشخصيا أتابع معظم الأعمال الموسيقية لغيري من الفنانين على اختلاف أساليبهم وأذواقهم، لكنني بمجرد أن أشرع في عمل ما، فإنني أركز على أن أضع بصمتي الخاصة لتظهر روحي الفنية فيه بشكل يميزني، ويجعل من يستمع لهذا العمل أو ذلك يدرك أنه خاص بي، فأنا أحب أن أصنع بصمة خاصة في الموسيقى.

● لكل موسيقي آلة مفضلة.. ما هي الآلة الأقرب لك؟

من الآلات الغربية سأختار آلتي البيانو والغيتار، أما من بين الآلات الشرقية فأميل أكثر لكل من الكلارينت والكمان وكذلك الناي.

● كالعديد من الملحنين والموزعين في بداية مشوارهم الموسيقي يتأثرون بآخرين.. بعد والدك بمن تأثرت؟

تأثرت بفن حسن عريبي من ناحية الاختيارات، ومن الموسيقى الغربية أحب موسيقى يني وسيلين ديون وأندريا بوتشيلي، وكذلك أغاني داليدا كونها خلقت موسيقى جديدة.

● رغم اختلاف الأجيال، ماذا يعني لك رائد الموسيقى الليبية الراحل الفنان علي الشعالية؟

هناك أجيال سابقة تعلمت منها، فتذوقت الموسيقى من الفنان الراحل علي الشعالية، ومن سوء حظي أنني لم أعش في حقبة هذا الفنان المميز، لكن أتمنى من خلال موسيقتي الحديثة أن أكمل مسيرتي بمستوى ذلك الفنان الكبير الراحل.

● أعمالك الفنية لاقت رواجا كبيرا، سواء من حيث عدد المشاهدات لكل عمل منفرد، أو إجمالي زيارات ومشاهدات قناتك الخاصة على «يوتيوب» ومختلف مواقع التواصل.. ماذا يعني لك ذلك؟

لدي أغان تجاوزت تسعة ملايين مشاهدة، وهذا نجاح بالفعل ولكنه ليس معيارا كاملا للنجاح، فنحن نشاهد حاليا أغاني حصلت على مشاهدات عالية جدا جدا، ولم تكن بالمستوى الذي يليق بالمشاهد والمستمع العربي؛ إذا لا يمكن الاعتماد فقط على نسبة المشاهدات والاستماع، لكن أيضا يجب التركيز على التأثير والقيمة الفنية والاستمرارية.

● التوزيع الموسيقى من أهم عوامل نجاح العمل الفني.. هل من خطة معينة تضعها لنفسك أثناء التحضير للأغنية؟

بالطبع هناك خطوات اعتمد عليها في هذا الأمر، ففي البداية نضع مبادئ للتوزيع مع صاحب الأغنية، حيث نتحدث في مضمون الأغنية ومعانيها، ثم نصل إلى رسالتها، لأن الفن في الأساس رسالة تقدم للناس، ويجب أن تقدم بالشكل المناسب حتى تصل إلى القلوب والعقول.

● ما السبب في نجاح العمل الغنائي، هل الكلمات أم الأداء أم التوزيع أم كل هذه الأمور مجتمعة؟

يمكننا القول إنه مثلث كامل، لا تستطيع الخروج منه، وكل زاوية تكمل الزاوية الأخرى، وشخصيا أرى أن نجاح الأغنية هو عمل جماعي لا مكان فيه للفردية، فكل الجهود تتضافر من أجل غاية واحدة وهي الوصول للجمهور بأفضل صورة.

● أعمال فنية عديدة قمت بتوزيعها لفنانين مثل «وين رحتي» مع الفنان وائل البدري، ومع أحمد الفيتوري قدمتما «سهرلي عيونه»، ومع علي المسلاتي تعاونتما في «سهوي خطرتي»، وعماد بن زاهية وكريم التركي في «مش ناسيك».. كل هذه النجاحات في أي محطة تضعها من مشوارك؟

أغنية «سهرلي عيونه» هذه هي الأغنية البكر وتعتبر من أقرب الأعمال إلى قلبي، كما أن نجاحها وانتشارها تجاوز حدود ليبيا، فعُرفت واستُمع إليها بشكل كبير في الخليج العربي.

● هل صحيح هناك عمل غنائي سيجمعك مع الفنان التونسي ريان يوسف قريبا؟

هذا صحيح، فهناك عمل فني جديد، سيكون مع الفنان ريان يوسف قريبا، لكنني لا أستطيع التصريح بأكثر من ذلك لأن العمل مشترك وقريبا سوف نعلن عنه بالتفصيل.

● تعاونك الفني تعدى الحدود الليبية، فهل سنرى تعاونا أكثر على مستوى الوطن العربي والعالمي؟

سبق وذكرت أن أغنية «سهرلي عيونه» كانت السبب الرئيسي في ظهور اسمي خارج ليبيا، وقريبا ستجمعني بعض الأعمال مع عدد من الفنانين في منطقة الخليج العربي.

● عندما نتحدث عن التوزيع الغنائي، تحضرنا العديد من أسماء الموزعين الليبيين منهم من هاجر لتحقيق حُلمه كالفنان حميد الشاعري.. هل تفكر في تكرار تجربته لتحقيق مزيد من الانتشار؟

الفنان حميد الشاعري خروجه لمصر كان للأسباب عديدة لا أستطيع التطرق إليها حاليا، ولكن هو شعاره الحرية حيث تمكن في فترة التسعينيات من القرن الماضي من خلق موسيقى جديدة، حيث مزج بين الآلات الشرقية والغربية، وخير دليل على ذلك أغنية «حبيبي يا نور العين» والتي أحدثت نقلة نوعية للنجم المصري عمر دياب وليس الشاعري فقط، وهذا هو الفن المطلوب، أولا الحرية وثانيا جمع الناس على موسيقى واحدة.

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»