عرض «بيت لحم 2001» بمهرجان «سينما السلام» التونسي

القاهرة - بوابة الوسط

عرض الفيلم القصير «بيت لحم 2001» للمخرج إبراهيم حنضل، الأربعاء، ضمن فعاليات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان «سينما السلام» (8 - 13 مارس)، وذلك في نادي سينما تونس.

وحصل «بيت لحم 2001» على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان «لوكارنو السينمائي الدولي»، كما نافس في المسابقة الدولية لمهرجان «كليرمون فيران» للأفلام القصيرة بفرنسا، وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان «MEDfilm».

كما نال جولة عروض في العالم العربي؛ إذ عُرض في مهرجان «أجيال السينمائي»، وشارك في مهرجان «الإسكندرية السينمائي»، وعُرض محليًا في «أيام فلسطين السينمائية»، وفقًا لبيان.

يحكي الفيلم قصة شاب فلسطيني ضائع بين ما هو عليه الآن وبين طفولته المليئة بذكريات الغزو العسكري والحصار في بيت لحم، ويحاول فهم كيف استطاع والداه حمايته ومساعدته أثناء تلك الأوقات العصيبة، أملًا أن يساعده هذا في التأقلم في الوقت الحالي.

الفيلم من تأليف وإخراج إبراهيم حنضل، ويشارك في بطولته محمد مغربي، يوسف أبوشخيدم، هند أبوشخيدم، طارق أبوسلامة وكرم السلايمة، وتتولى شركة «MAD Solutions» توزيعه في العالم العربي.

إبراهيم حنضل هو مخرج ومصور سينمائي فلسطيني من بيت لحم. في العام 2019 حصل على درجة البكالوريوس من كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة. قام إبراهيم بإخراج العديد من الأفلام التجريبية القصيرة، وعمل كمدير تصوير في عدة أفلام قصيرة، منها «أمبيانس» للمخرج وسام الجعفري الذي فاز بالجائزة الثالثة في مهرجان «كان السينمائي» العام 2019. كما عمل إبراهيم في فريق التصوير والإضاءة للعديد من الأفلام الروائية الفلسطينية. وحاليًا يعمل إبراهيم على أول أفلامه الروائية.