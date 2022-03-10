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بالصور: افتتاح معرض صور علماء الآثار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 12:00 مساء
بالصور: افتتاح معرض صور علماء الآثار في بنغازي
من فعاليات معرض صور علماء الآثار ببنغازي (فيسبوك)
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شارك رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر عمران بوجواري، مساء الأربعاء، في احتفالية افتتاح معرض صور علماء الآثار، الذي أقامته القنصلية الإيطالية برعاية القنصل الإيطالي في بنغازي كارلو باتوري.

المعرض تم افتتاحه في مقر بيت المدينة الثقافي بمنطقة وسط البلاد، وذلك في حضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، علي سالم الحبري، وقناصل دول اليونان ومصر وفلسطين والسودان، وأحمد الزبير وراشد الزبير، وعدد من المهتمين بالآثار والشأن العام في المدينة، وفقا لصفحة بلدية بنغازي على «فيسبوك».

وألقى رئيس المجلس التسييري للبلدية كلمة في افتتاح المعرض أكد فيها على أهمية تعزير التعاون في المجالات الفنية المتعلقة بالآثار وترميم المباني التاريخية والاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا المجال.

وضم المعرض صورًا للعديد من علماء الآثار الذين كان لهم دور في الاكتشافات الأثرية بمدينة بنغازي.

من فعاليات معرض صور علماء الآثار ببنغازي (فيسبوك)
من فعاليات معرض صور علماء الآثار ببنغازي (فيسبوك)
من فعاليات معرض صور علماء الآثار ببنغازي (فيسبوك)
من فعاليات معرض صور علماء الآثار ببنغازي (فيسبوك)
من فعاليات معرض صور علماء الآثار ببنغازي (فيسبوك)
من فعاليات معرض صور علماء الآثار ببنغازي (فيسبوك)
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