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إسلام هشام: سعيد بنجاح «بنادي عليك» لأحمد سعد (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 03:03 مساء
إسلام هشام: سعيد بنجاح «بنادي عليك» لأحمد سعد (فيديو)
من كواليس تصوير فيديو كليب «بنادي عليك» (خاص لـ بوابة الوسط)
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عبر المخرج ومدير التصوير المصري، إسلام هشام، عن سعادته بردود الأفعال الجيدة التي حصدها بعد عرض كليبه الأخير مع المطرب أحمد سعد «بنادي عليك» والذي يعد أولى تجاربه كمخرج بعد عمله لفترة طويلة كمدير تصوير، مشيرا إلى أن الفيديو كليب تخطى حاجز المليون مشاهدة بعد طرحه بأسبوع عبر «يوتيوب».

وعن كيفية التعاون بينه وبين سعد، قال: «التعاون جاء بعد مكالمة هاتفية من شركة مزيكا لسماع ألبوم سعد وتحديد عدد من الأغاني لتصويرها حيث تم بالفعل تصوير ثلاث أغان سيتم طرحها قريبا».

وحول طريقة التعامل مع سعد خصوصا أنه من المطربين الذين يقدمون عددا قليلا من الكليبات المصورة، أشار إسلام إلى أن سعد من أكثر الأشخاص الذي يسهل التعامل معهم، والعمل بينهما كان سهلا وممتعا، لأن سعد يهتم بكافة التفاصيل ومستمع جيد لكل الآراء التي تخدم العمل، وتمني أن يكرر معه التجربة مرة أخرى.

من ناحية أخرى، كشف هشام أنه يعمل حاليا على مشروع جديد مع المطربة السورية أصالة والمطرب المصري خالد سليم.

 

من كواليس تصوير فيديو كليب «بنادي عليك» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير فيديو كليب «بنادي عليك» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير فيديو كليب «بنادي عليك» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير فيديو كليب «بنادي عليك» (خاص لـ بوابة الوسط)
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