«لعبة نيوتن» الرابح الأكبر في جوائز «النقاد للدراما العربية»

القاهرة - بوابة الوسط

بعد عام كامل من العمل والتقييم لكل الأعمال الدرامية التي عُرضت في العام 2021 على مستوى الوطن العربي، أعلنت إدارة جوائز «النقاد للدراما العربية» تفاصيل الفائزين بجوائز الدورة الأولى للأعمال الدرامية لعام 2021.

جائزة خاصة:

قررت اللجنة الرسمية لجوائز «النقاد للدراما العربية» (ADCA) منح مسلسل «الاختيار 2: رجال الظل» جائزة خاصة، تقديرًا للدور الوطني الذي لعبه العمل كونه واحدا من أهم الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على حقبة هامة في تاريخ مصر، وأسهم في كشف العديد من الحقائق التي كان يجهلها الجمهور المصري والعربي. جاءت الجائزة لأنه إلى جانب كشفه للحقائق جمع جودة العناصر الفنية من كتابة وإخراج وأداء تمثيلي، إلى جانب إثارة المشاعر الوطنية الإيجابية وزرعها في الأجيال الجديدة، وفقا لبيان.

جوائز التقييم للأعمال المصرية:

جائزة أفضل ممثل: محمد فراج «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل ممثلة: منى زكي «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل إخراج: تامر محسن «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل سيناريو: مها الوزير «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل مسلسل: «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي: أمينة خليل «خلي بالك من زيزي»

جائزة أفضل ممثل دور كوميدي: هشام ماجد «اللعبة 2 ليفل الوحش» (منصة شاهد)

جائزة أفضل مسلسل كوميدي: «موضوع عائلي» (منصة شاهد)

جائزة أفضل ممثلة دور ثان: سوسن بدر «بين السما والأرض»

جائزة أفضل ممثل دور ثان: فتحي عبدالوهاب «القاهرة كابول»

جائزة أفضل وجه شاب ممثلة: مايان السيد «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل وجه شاب ممثل: أدهم الشرقاوي «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل طفل: سليم مصطفى «ليه لأ 2»

جائزة أفضل تتر: كل الكلام حب- مدحت صالح «هجمة مرتدة»

جائزة أفضل موسيقى تصويرية: تامر كروان «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل مدير تصوير: محمود يوسف «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل مونتاج: عماد ماهر «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل مهندس صوت: محمد الدالي «الاختيار2 - رجال الظل»

جائزة أفضل ديكور: أحمد جمال خليفة «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل أزياء: خالد عزام «لعبة نيوتن»

جائزة أفضل مكياج: محمد عبدالحميد «القاهرة كابول»

جائزة أفضل كوافير: محمد حافظ «القاهرة كابول».

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