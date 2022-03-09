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التونسية سونيا بلقاسم: انتظروا الجزء الثاني من «زينة وعزيزة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 01:10 مساء
التونسية سونيا بلقاسم: انتظروا الجزء الثاني من «زينة وعزيزة»
الممثلة التونسية سونيا بلقاسم (خاص لـ بوابة الوسط)
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كشفت الممثلة التونسية، سونيا بلقاسم، أنها بصدد تقديم جزء ثانٍ من مسلسلها «زينة وعزيزة» الذي انتهى عرضه، الثلاثاء، عبر منصة «شاهد» واستطاع أن يكون أول عمل تونسي يتم عرضه عبر هذه المنصة بل وتفوق على كل الأعمال وتصدر التريند ونسب المشاهدات في تونس.

«زينة وعزيزة» كوميديا تونسية في عشر حلقات، مدة الحلقة 25 دقيقة، من إنتاج سونيا بن بلقاسم، التي أكدت فخرها أن يكون أول عمل تونسي يعرض على منصة «شاهد VIP» يحمل توقيعها في الإنتاج والبطولة.

وتدور قصة السلسلة حول زينة، التي تجد نفسها في الشارع حتى تتعرف على عزيزة، ومجموعة أخرى تتفق معهم على العديد من الخطط لتجاوز فقرهم، ومن هناك تنطلق مغامراتهم التي لا تخلو من المواقف المضحكة والمحرجة.

الممثلة التونسية سونيا بلقاسم (خاص لـ بوابة الوسط)
الممثلة التونسية سونيا بلقاسم (خاص لـ بوابة الوسط)
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