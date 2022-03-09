تخصيص مكان «للبنات فقط» في حفل مروان بابلو بالإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو حفل مغني الراب المصري، مروان بابلو، تخصيص أماكن خاصة للفتيات فقط من الجمهور، والمقرر إقامته بالإسكندرية، الجمعة 18 مارس.

وقرر منظمو الحفل استحداث طريقة جديدة لتنظيم وقوف الجمهور في حفلته عبر تخصيص مكان للبنات فقط تحت مسمى «بينك سيركل»، بحيث تكون محمية ومنفصلة عن باقي الجمهور العام، لتوفير مساحة آمنة ومنعزلة لجمهوره من الفتيات والسيدات، في تجربة تحدث للمرة الأولى في مجال الحفلات الغنائية بمصر، وفقا لبيان.

وأثار قرار تخصيص مكان منفصل للفتيات ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع توقع أن يصل عدد الجمهور إلى 15 ألف متفرج في أول حفل لمروان بالإسكندرية والثاني له بعد العودة من الاعتزال.

ويحتفل مروان بابلو مع الجمهور بنجاح أغنيته الجديدة «بربري»، حيث تخطى الفيديو كليب حاجز المليونين ونصف المليون مشاهدة على «يوتيوب».

الحفل من المقرر إقامته داخل نادي الاتحاد من تنظيم شركة «ذا بلانرز»، التي تولت تقديم أولى حفلات النجمة أنغام في قصر عابدين، وتعد بداية لجولة حفلات مغني الراب في مصر.