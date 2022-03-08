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عرض «أخويا» لـ أحمد عز على «نتفليكس» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 03:30 مساء
عرض «أخويا» لـ أحمد عز على «نتفليكس» الخميس
أحمد عز في كواليس تصوير فيلم «أخويا» (الإنترنت)
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طرح الإعلان الرسمي للفيلم القصير «أخويا» للنجم أحمد عز، تمهيدا لعرضه على «نتفليكس»، الخميس، وهو أول تجربة يخوضها عز في عالم الأفلام القصيرة.

فيلم «أخويا»، فكرة وإخراج ساندرا نشأت، من تأليف رفيق مرقص وفادي أكرم، ويشارك في بطولته الفنان الكبير صلاح عبدالله، بسنت شوقي والطفل أدهم حسام. وتدور أحداث الفيلم حول علاقة أخ بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إنساني.

من ناحية أخرى، يواصل عز حاليا تصوير مشاهده في مسلسل «الاختيار 3» والذي يشارك في بطولته بجوار كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم خالد زكي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

كما ينتظر الانتهاء من تصوير فيلم «كيرة والجن» والمشارك في بطولته بجوار كريم عبدالعزيز، سيد رجب، وهند صبري، وأحمد مالك، وعلي قاسم، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل الاسم نفسه، وإخراج مروان حامد.

يعرض للنجم المصري حاليا فيلمه «العارف» إخراج أحمد علاء الديب وتأليف محمد سيد بشير، بدور العرض المصرية، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة، كارمن بصيبص، وركين سعد.

كما يعرض لعز فيلم «الجريمة» من بطولة منة شلبي، وماجد الكدواني، ومحمد أبو داوود، ورياض الخولي، ونبيل عيسى، وسيد رجب، وحجاج عبدالعظيم، ومحمد جمعة، وميرنا نور الدين، ووليد أبو المعاطي، ونور محمود، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج شريف عرفة.

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