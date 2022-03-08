إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي بعد إغلاقه 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد المتحف الوطني العراقي في بغداد فتح أبوابه، الإثنين، لاستقبال الزوار من السياح والعراقيين بعد إغلاق استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة «كوفيد-19» والاضطرابات السياسية و الأمنية.

وتوافد سياح أتراك وغربيون ومواطنون عراقيون لزيارة المتحف الذي يضم آثارا تعود إلى نحو 2500 عام، بينها ما ينتمي إلى عصر الإمبراطورية الأشورية، إضافة إلى أبواب وصناديق خشبية وآثار إسلامية أخرى من القرن التاسع، على ما لاحظ مراسل وكالة «فرانس برس».

وقالت التركية تيجين كيرالشي (65 عاما) التي كانت ضمن وفد يضم 17 سائحا تركيا «انتظرنا كثيرا، منذ أربع سنوات ونحن نخطط للمجيء إلى هنا». وأضافت «تجاوز (المتحف) كل توقعاتي، إنها آثار ثمينة جدا ولا تقدر بثمن»، معتبرة أنها «تعكس عمق تاريخ العراق».

وتأسس المتحف الوطني العراقي الواقع في وسط بغداد العام 1926 في منطقة القشلة، وانتقل العام 1966 إلى منطقة العلاوي بعد توسيعه وزيادة محتوياته التي تعكس تاريخ بلاد ما بين النهرين.

وتتميز قاعته الأشورية بضخامة معروضاتها التي تحول دون سرقتها أو إخفائها ومن أبرزها الثوران المجنحان برأسين بشريين وعليهما كتابات مسمارية من عصر الملك أشور ناصر بال الثاني (883-859 قبل الميلاد)، واكتُشفا عند احد مداخل قاعة العرش في القصر الغربي في نمرود.

وافتتح المتحف، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «بعد إعادة تأهيله وإجراء أعمال الصيانة في قاعاته».

وقال مدير الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية ليث مجيد حسين إنه «أغلق نحو ثلاث سنوات تقريبا لأسباب أمنية بسبب التظاهرات، وبعدها تسببت الجائحة بإغلاق جديد».

سراق حضارة البلاد

وكان افتتاح رسمي للمتحف أُقيم العام 2015 بعد نحو عشر سنوات على تعرضه لأعمال نهب وسرقة خلال الفوضى التي عاشها العراق بعد غزوه بقيادة الولايات المتحدة العام 2003.

وتمكنت السلطات العراقية خلال السنوات الأخيرة من إعادة ثلث القطع النادرة التي سرقت والبالغ مجموعها نحو 15 ألفا. ويحتوي المتحف اليوم على «آلاف» القطع، وفقا لحسين، بعدما كان قبل العام 2003، أحد المتاحف الأغنى بالقطع الأثرية على مستوى العالم.

وتعرضت الآثار العراقية اعتبارا من 2014 لسرقة ونهب من تنظيم الدولة الإسلامية الذي لجأ إلى الاتجار المربح بالقطع الأثرية لكسب المال، وعمد إلى عرض مشاهد مصورة عن تحطيم مواقع أثرية.

ووضعت حكومة الكاظمي إعادة الآثار المسروقة ضمن أولوياتها. وتمكن العراق العام 2021 من استعادة آلاف القطع الأثرية، بينها 17899 قطعة أعادتها الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات في ديسمبر الماضي استرداد «لوح غلغامش» الذي يقدر عمره بـ3500 عام بمساعدة الولايات المتحدة، الأمر الذي وصفته السلطات بـ«الانتصار» على سراق «تأريخ وحضارة» البلاد.