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انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان «مدينتي هويتي» ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 02:30 مساء
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان «مدينتي هويتي» ببنغازي
فعاليات مهرجان «مدينتي هويتي» في بنغازي (فيسبوك)
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انطلق، صباح الإثنين، بقاعات فندق تيبستي في مدينة بنغازي، مهرجان «مدينتي هويتي» في دورته الرابعة، تحت شعار «صون الهوية وإحياء ذاكرة المدينة».

ويقام المهرجان تحت إشراف وزير الثقافة الدكتور سلامة الغويل، وبرعاية ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية وبإشراف مركز رؤى لتنظيم المهرجانات والفعاليات، حسب ما نشرت الصفحة الرسمية للوزارة في موقع «فيسبوك».

وبدأت فعاليات هذا العُرس الثقافي بقص شريط الافتتاح في حضور رافع الفاخري مُنسق ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وأحمد الطيرة عضو المجلس البلدي بنغازي، ومحمد بوغرارة مدير مكتب الثقافة بنغازي، وهدى الزوي المدير التنفيذي لمركز رؤى، وعدد من ممثلي القطاعات والنخب الثقافية والأدبية.

مهرجان «مدينتي هويتي»
بعد ذلك، جرى التجول في أروقة معرض الكتاب ومعرض للمشروعات الصغرى من المأكولات الشعبية والصناعات الغذائية الأخرى، ومعرض للمشغولات اليدوية والتطريز، ومعرض للمقتنيات التراثية والوثائق والصور التاريخية والعملات الورقية القديمة، ومعرض للأزياء الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية المختلفة، ثم توالت كلمات الترحيب والتعريف بالبرنامج العام للمهرجان.

ويستمر الحدث الثقافي لمدة ثلاثة أيام، يتخللها الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والعلمية للتعريف بهوية المدن الليبية وطريقة معمارها والعادات والتقاليد السائدة لدى سكان هذه المدن في الأكل والشرب والأزياء، إضافة مشاركة بعض الفرق الشعبية بفقرات غنائية. وفي ختام المهرجان سوف يكون هناك عرض مسرحي وتكريم لبعض النخب الثقافية والأدبية.

فعاليات مهرجان «مدينتي هويتي» في بنغازي (فيسبوك)
فعاليات مهرجان «مدينتي هويتي» في بنغازي (فيسبوك)
فعاليات مهرجان «مدينتي هويتي» في بنغازي (فيسبوك)
فعاليات مهرجان «مدينتي هويتي» في بنغازي (فيسبوك)
فعاليات مهرجان «مدينتي هويتي» في بنغازي (فيسبوك)
فعاليات مهرجان «مدينتي هويتي» في بنغازي (فيسبوك)
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