انطلاق مسابقة المقالة والقصة القصيرة لطلاب الجامعات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، الإثنين، فعاليات مسابقة المقالة والقصة القصيرة لطلبة الجامعات الليبية في دورتها الثانية، والتي تنظمها جامعة الزيتونة، تحت شعار «من أجل طالب مبدع».

ويشارك في المسابقة 29 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات الليبية، وفي مجال المقالة وصل عدد المشاركين إلى 14 طالبا وطالبة، والقصة القصيرة 15 طالبا وطالبة، وفق ما نشرت صفحة جامعة الزيتونة ترهونة في «فيسبوك».

جامعة الزيتونة

حضر حفل انطلاق فعاليات المسابقة الدكتور محمد عبدالصادق محمد، رئيس جامعة الزيتونة، ومدير إدارة النشاط العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور موسي العماري، وعدد من عمداء الكليات، ومدراء الإدارات بالجامعة، ووفود الجامعات المشاركة في المسابقة، وعدد من المهتمين بهذا المجال.

وشهد افتتاح المسابقة الوقوف دقيقة صمت ترحّمًا على روح الدكتور نوري محمد سالم الكاسح عضو هيئة التدريس بجامعة الزيتونة، الذي توفي السبت.

وحسب الجامعة: «يأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار خطة النشاط العام للجامعات الليبية للعام الجامعي 2022/2021م. المعتمدة من قبل إدارة النشاط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تهدف المسابقة إلى فرز المواهب والمبدعين من الطلبة في المجالات الأدبية، وإتاحة الفرصة للطلاب بإبداعاتهم، والتواصل بين الطلاب بالجامعات الليبية، إضافة إلى تبادل التجارب، والخبرات العلمية بين الجامعات».

انطلاق فعاليات مسابقة المقالة والقصة القصيرة على مستوى الجامعات الليبية (فيسبوك)

انطلاق فعاليات مسابقة المقالة والقصة القصيرة على مستوى الجامعات الليبية (فيسبوك)