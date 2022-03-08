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مليون جنيه إسترليني من مؤلفة «هاري بوتر» لأطفال أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 12:28 مساء
مليون جنيه إسترليني من مؤلفة «هاري بوتر» لأطفال أوكرانيا
الكاتبة البريطانية جاي كاي رولينغ (أ ف ب)
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أعلنت الكاتبة البريطانية، جاي كاي رولينغ، استعدادها للتبرع بمبلغ مليون جنيه إسترليني، لمساعدة الأطفال المحاصرين في دور الأيتام في أوكرانيا.

وأعادت مؤلفة سلسلة روايات «هاري بوتر» الشبابية الشهيرة، على «تويتر»، نشر نداء في هذا الصدد أطلقته مؤسسة لوموس التي شاركت في تأسيسها العام 2005، وفق «فرانس برس».

وتعمل المؤسسة حاليا على جمع الأموال لتوفير الطعام ومستلزمات النظافة والأطقم الطبية للمتضررين من الأزمة الإنسانية.

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وكتبت رولينغ على الشبكة الاجتماعية «سأساهم شخصيا في التبرعات لهذه الحملة، بمبلغ يعادل حصيلة الحملة ويمكن أن يصل إلى مليون جنيه إسترليني»، شاكرة المتبرعين.

وأوضحت مؤسسة لوموس على موقعها الإلكتروني أنها تعمل في منطقة جيتومير (إلى الغرب من العاصمة كييف) التي كانت دور الأيتام فيها تحتضن قبل الغزو الروسي أكثر من 1500 طفل. وأشارت لوموس إلى أن نحو 100 ألف طفل يعيشون في مؤسسات رعاية في البلاد.

ونبهت المؤسسة التي تعتزم مساعدة الأطفال النازحين وأولئك الذين تعرضوا لصدمات نفسية جراء النزاع، إلى أن «غزو القوات الروسية جعل عددا أكبر من الأطفال عرضة للخطر».

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