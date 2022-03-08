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ديوان الأنثى والمحتال في الأوبرا

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي الثلاثاء 08 مارس 2022, 10:27 صباحا
ديوان الأنثى والمحتال في الأوبرا
ليلة ديوان الأنثى والمحتال
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 «الأنثى والمحتال» في الأوبرا

الإعلامية الكبيرة السيدة هالة سرحان قدمت، الليلة البارحة 7/3/2022 الديوان الأول للشاعرة فلك الأسد، السورية المصرية الليبية، وعبر قصائد متنوعة انطلقت من القاهرة إلى الشام وليبيا، مشاكِسة الذكور «المحتالين» متناولة بإحساس مرهف سطوتهم، ملمِّحة بخجلٍ إلى انتمائها العميق إليهم وإلى مدنهم وعوالمهم. وبمناسبة هذا الإصدار أُقيم حفل بهيج جمع العديد من نجوم الأدب والفن والإعلام، وعددًا من الشخصيات السياسية، والأدبية والمصرفية بإحدى صالات دار الأوبرا المصرية، وتخلل إلقائها لعددٍ من قصائدها لوحات راقصة فنية، فيما ألقت عبر صوت وحضور مرئي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب قصيدتين كانتا باهرتين شعرًا وإلقاءً.

 

ديوان الأنثى والمحتال في الأوبرا
ديوان الأنثى والمحتال في الأوبرا
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