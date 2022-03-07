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إطلاق الملصق الرسمي لـ«راجعين يا هوى» تمهيدا لعرضه في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 03:59 مساء
إطلاق الملصق الرسمي لـ«راجعين يا هوى» تمهيدا لعرضه في رمضان
الملصق الرسمي لمسلسل «راجعين يا هوى» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أطلقت شركة «أروما ستوديوز» (تامر مرتضى) الملصقات التشويقية الأولى لمسلسلها الجديد «راجعين يا هوى» والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويتصدر ملصقات «راجعين يا هوى» من بطولة خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأحمد بدير، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأنوشكا، وإسلام إبراهيم.

العمل سيُعرض في الموسم الرمضاني المقبل، ويحمل مفاجئة سارة لعشاق الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث تعيد شركة أروما ستوديوز الكاتب الكبير للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال المسلسل، وفقا لبيان.

«راجعين يا هوى» يخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته «رحيم»، «الحرامي»، «نصيبي وقسمتك»، و«موسى».

ويكتب المسلسل محمد سليمان عبدالمالك الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها «تامر وشوقية»، و«باب الخلق»، و«اسم مؤقت»، و«فرق توقيت»، و«ممالك النار»، و«قصر النيل».

ومن المقرر عرض المسلسل عبر قنوات «DMC» و«CBC» ومنصتي «شاهد» و«watch it».

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