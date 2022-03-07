3 ورش مجانية لشباب المسرحيين في مسرح الطليعة بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح في مصر، الإثنين، استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بورش تنمية مهارات (الإخراج المسرحي - مساعد الإخراج- الإدارة المسرحية)، والتي تقيمها الفرقة ضمن برامج وأنشطة نادي مسرح الطليعة بالفرقة، حيث يستمر تلقي طلبات المشاركة حتى، الثلاثاء 15 مارس الجاري، في مقر الفرقة بمسرح الطليعة بالعتبة (وسط القاهرة).

وقال المخرج عادل حسان مدير الفرقة: «إن الورش تقدم بالمجان لمدة سبعة أشهر، ضمن مشروع طموح للتدريب يتبناه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار.. وتهدف الورشة إلى تدريب أعضاء نادي مسرح الطليعة على فنون ومهارات الإخراج ومساعد المخرج والإدارة المسرحية، والدفع بطاقات جديدة مؤهلة ومدربة بشكل علمي»، وفقا لبيان.

تعقد الورشة تحت إشراف مجموعة من المدربين المحترفين والمتخصصين، وهم سامح مجاهد، صبحي يوسف، وعادل حسان.

تبدأ الورشة خلال مارس الجاري وتستمر حتى أكتوبر المقبل، وتنتهي بتقديم مشروعات تخرج لقسم الإخراج، بمشاركة خريجي قسمي (مساعد الإخراج، الإدارة المسرحية)، إضافة إلى التدريب العملي بعروض مسرح الطليعة والفرق الأخرى التابعة للبيت الفني للمسرح خلال مدة الورشة.

التقدم للورشة مفتوح للشباب من الجنسين من سن 21 وحتى 35 سنة.