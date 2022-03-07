Atwasat

«ذي باتمان» في صدارة شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 05:00 مساء
«ذي باتمان» في صدارة شباك التذاكر الأميركية
روبرت باتيسون في لوس أنجليس، 27 أكتوبر 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

تبوأ فيلم «ذي باتمان» صدارة شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية منذ انطلاق عروض هذا الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، على ما بينت تقديرات أولية نشرتها، الأحد، شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة «وورنر براذرز» ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه مداخيل بلغت 128.5 مليون دولار، من الجمعة إلى الأحد، علما أن تكلفة إنتاجه قدرت بنحو 200 مليون، وفق «فرانس برس».

وبات «ذي باتمان» بذلك الفيلم الذي حقق الإيرادات الأعلى فور انطلاقه، في ما يتعلق بالفترة الممتدة منذ مطلع 2022. أما في الفترة الممتدة منذ بداية الجائحة، فيحتل المرتبة الثانية لجهة أعلى مداخيل الانطلاق وراء «سبايدر-مان: نو واي هوم» الذي حصد 260 مليون دولار فور بدء عرضه على الشاشات الأميركية الشمالية في ديسمبر الماضي.

ويتناول «ذي باتمان» تعقب قاتل سفاح في مدينة غوثام، في أجواء فساد وإساءة استخدام السلطة تشكل خلفية القصة، فيما الرجل الوطواط نفسه في هذا الفيلم بطل بائس يعاني عذابات داخلية.

وتراجع فيلم المغامرات الجديد «أنشارتِد» (Uncharted) المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها «سوني» إلى المركز الثاني، إذ إن الشريط الذي يؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز جمع 11 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع مما رفع مجمل مداخيله إلى أكثر من 100 مليون في ثلاثة أسابيع.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم «دوغ» الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في الجيش (يتولى دوره تشانينغ تايتم)، يرافقه كلبه. وحصد الفيلم ستة ملايين دولار بين، الجمعة والأحد.

أما فيلم «سبايدر-مان: نو واي هوم» الذي يؤدي دور البطولة فيه توم هولاند أيضا ويشكل الجزء الأحدث من مغامرات الرجل العنكبوت، فواصل تحقيق إيرادات عالية للأسبوع الثاني عشر على بدء عرضه، ونال المرتبة الرابعة مع 4,4 ملايين دولار، فيما تجاوزت مداخيله العالمية المليار دولار.

وأظهر حلول فيلم «ديث أون ذي نايل» خامسا بإيرادات بلغت 2.7 مليون دولار أن شخصية التحري البلجيكي إركول بوارو لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة بعد أكثر من 80 عاما على نشر هذه الرواية الشهيرة لأغاثا كريستي.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي الشمالي:
6- «سينغ 2» (1.5 مليون دولار)

7- «جاكاس فوريفر» (1.4 مليون دولار)

8- «سيرانو» (683 ألف دولار)

9- «سكريم» (570 ألف دولار)

10- «ماري مي» (530 ألف دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا

تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا

ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام ...
كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)

كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي

جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا ...
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»

الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو ...
فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عرض عالمي أول لـ«I’m Not Lakit» في «بيروت الدولي لسينما المرأة»
عرض عالمي أول لـ«I’m Not Lakit» في «بيروت الدولي لسينما المرأة»
انتهاء النزاع حول ملكية «غيتار» بين كورتني لوف وزوج ابنتها السابق
انتهاء النزاع حول ملكية «غيتار» بين كورتني لوف وزوج ابنتها السابق
معاذ الأصفر يخوض أول تجربة إخراج تلفزيونية
معاذ الأصفر يخوض أول تجربة إخراج تلفزيونية
التونسي طارق بن عمار يستحوذ على «Studios de Paris» بفرنسا
التونسي طارق بن عمار يستحوذ على «Studios de Paris» بفرنسا
«هيبغنوزيس» تستحوذ على حقوق كامل أغنيات ليونارد كوهين
«هيبغنوزيس» تستحوذ على حقوق كامل أغنيات ليونارد كوهين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية...
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها...
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
المزيد
إطلاق الملصق الرسمي لـ«راجعين يا هوى» تمهيدا لعرضه في رمضان
إطلاق الملصق الرسمي لـ«راجعين يا هوى» تمهيدا لعرضه في رمضان...
3 ورش مجانية لشباب المسرحيين في مسرح الطليعة بالقاهرة
3 ورش مجانية لشباب المسرحيين في مسرح الطليعة بالقاهرة...
«ذي باتمان» في صدارة شباك التذاكر الأميركية
«ذي باتمان» في صدارة شباك التذاكر الأميركية...
«هيبغنوزيس» تستحوذ على حقوق كامل أغنيات ليونارد كوهين
«هيبغنوزيس» تستحوذ على حقوق كامل أغنيات ليونارد كوهين...
التونسي طارق بن عمار يستحوذ على «Studios de Paris» بفرنسا
التونسي طارق بن عمار يستحوذ على «Studios de Paris» بفرنسا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط