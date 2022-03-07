معاذ الأصفر يخوض أول تجربة إخراج تلفزيونية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

يخوض المؤلف والمخرج معاذ الأصفر أولى تجاربه التلفزيونية، إذ يصور مسلسله الأول بعنوان «الكتيبة»، والذي يقدم فيه مجموعة من الوجوه الجديدة.

وقال الأصفر إلى «بوابة الوسط»، الأحد، إن العمل سياسي في قالب كوميدي، حاول من خلاله استعراض بعض الأحداث والمواقف الحياتية اليومية، ولكن بشكل كوميدي.

وأضاف مؤلف ومخرج العمل أن «جل الممثلين المشاركين تعتبر هذه تجربتهم الأولى، عدا الفنان فرج الجعيدي».

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ومن الممثلين المشاركين في العمل: بلقاسم ارميلة وحمد خنفور وأيمن راضي وميلاد جمعة ويونس عوض.

وأشار معاذ الأصفر إلى أن مسلسل «الكتيبة» هو الأول له كمخرج تلفزيوني، إذ أنه سبق وأن أخرج عديد الأعمال المسرحية. أما ككاتب فقدم «هدرزي 8» و«مارد البراد».

ومسلسل «الكتيبة» يقع في 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

معاذ الأصفر يقدم أولى تجاربه التلفزيونية كمخرج (خاص لـ بوابة الوسط)

معاذ الأصفر يقدم أولى تجاربه التلفزيونية كمخرج (خاص لـ بوابة الوسط)