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عرض عالمي أول لـ«I’m Not Lakit» في «بيروت الدولي لسينما المرأة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 04:01 مساء
عرض عالمي أول لـ«I’m Not Lakit» في «بيروت الدولي لسينما المرأة»
مشهد من فيلم «I’m Not Lakit» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يشهد الفيلم الوثائقي «I’m Not Lakit» للمخرجة ماريا إيفانوفا عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان «بيروت الدولي لسينما المرأة»، الذي تنطالق فعالياته، الأحد، ويستمر حتى 11 من مارس الجاري.

يحكي الفيلم قصة صالح الذي يعيش في منزل بالجبال في مكان قريب من مدينة جبيل اللبنانية. لا ينتمي صالح لعائلة أو طائفة دينية في مجتمع يبدأ في تعريف الإنسان بهذه العناصر، والأسوأ أنه أيضًا بلا هوية رسمية أو جواز سفر وليس لديه الحق في عيش حياته مثل أي مواطن آخر، وهذا لأنه لقيط مجهول النسب، وفقًا لبيان.

«I'm Not Lakit» من تأليف وإخراج ماريا إيفانوفا، وتتولى «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

ماريا إيفانوفا، مخرجة وكاتبة سيناريو ومنتجة تمتلك خبرة أكثر من 16 سنة في مجال صناعة السينما. تخرجت ماريا في كلية الصحافة بجامعة موسكو الحكومية. تتولى ماريا منصب المدير التنفيذي لشركة «Scoop Production» للإنتاج السينمائي، وتملك سجلًا سينمائيًّا يضم أكثر من 100 فيلم وثائقي فائز بجوائز شاركت في مهرجانات دولية مرموقة وحصدت منها الجوائز منها «The Last One» أو «Sonuncu»، «محمد»، «الهروب من الحرب» و«قرية». وفي 2021 صدر لماريا أول فيلم روائي وهو «The Anger».

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