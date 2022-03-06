«تحقيق» يتصدر الـ«تريند» المصري

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المسلسل المصري الجديد «تحقيق» نجاحًا كبيرًا وآثار جدلًا كبيرًا مع طرح موسمه الأول عبر منصة «watch it»، وتصدر التريند المصري.

وتدور أحداث «تحقيق» في عالم من الإثارة والتشويق وهو أول الأعمال الأصلية لمنصة «واتش إت» ومن إنتاج شركة «أروما ستديوز» للمنتج تامر مرتضى، ومن بطولة مجموعة كبيرة من الشباب أحمد مالك، علي قاسم، خالد أنور، تارا عماد، مي الغيطي، هدى المفتي، زينب غريب، وفاطمة ناصر.

ويشارك أيضًا في العمل الفنانون طارق عبدالعزيز وصفاء الطوخي وكمال أبورية، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، دراماتورج عبير سليمان، ومن إخراج محمد فتحي.