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نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأحد 06 مارس 2022, 11:43 صباحا
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
سيارة تقتحم مكان إقامة احميدة حميد، صاحب شخصية «الهمندعي» في مسلسل «شط الحرية»، بطريق الخطأ أثناء تصوير أحد المشاهد (فيسبوك)
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نجا الفنان الليبي احميدة حميد، صاحب شخصية «الهمندعي» في مسلسل «شط الحرية»، من الموت، بعد اختراق سيارة مستخدمة في أحد المشاهد المكان الذي ينام فيه حميد، والذي يتم تصويره في منطقة امرير قابس.

وقالت الصفحة الرسمية للمسلسل على موقع «فيسبوك»، الأحد، إنه «أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل شط الحرية فقدنا السيطرة على السيارة، مما أدى إلى اختراقها البراكة التي ينام فيها الفنان احميدة حميد، لكن بفضل الله لم يصب بأي مكروه وهو في حالة صحية جيدة»

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ووصفت الصفحة الموقف بأنه «كان لحظة صعبة على طاقم المسلسل من مصورين وفنانين، الذين أصابهم الرعب والخوف أثناء فقدان السيطرة على السيارة ودخولها المكان الذي ينام فيه الفنان احميدة حميد».

سيارة تقتحم مكان إقامة احميدة حميد، صاحب شخصية «الهمندعي» في مسلسل «شط الحرية»، بطريق الخطأ أثناء تصوير أحد المشاهد (فيسبوك)
سيارة تقتحم مكان إقامة احميدة حميد، صاحب شخصية «الهمندعي» في مسلسل «شط الحرية»، بطريق الخطأ أثناء تصوير أحد المشاهد (فيسبوك)
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