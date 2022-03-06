عودة مهرجان غلاستونبيري الموسيقي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مهرجان غلاستونبيري برنامج النسخة المقبلة من الحدث الموسيقي الإنجليزي البارز، الذي يعود بعد إلغاء النسختين السابقتين بسبب جائحة « كوفيد-19».

ويشارك في هذه النسخة فنانون معروفون، أبرزهم بول ماكارتني وبيلي ايليش وكندريك لامار، وفق «فرانس برس».

ويقدم عازف غيتار الباس السابق في فرقة بيتلز الأسطورية عرضا على المسرح الرئيسي للمهرجان، في 25 يونيو، ليليه في اليوم التالي حفل يشارك فيه مغني الراب الأميركي في ختام المهرجان.

وسبق أن اختير بول ماكارتني الذي يكون قد بلغ الثمانين من العمر في يوم الحفلة، ليكون النجم الرئيسي للنسخة الخمسين للمهرجان المقررة أساسا العام 2020، غير أن الحدث الذي يستقطب سنويا أكثر من مئتي ألف شخص في جنوب غرب إنجلترا ألغي بسبب الجائحة.

ومن بين الأسماء الأخرى التي جرى الإعلان عن مشاركتها في نسخة 2022، المغنية الأميركية الشابة بيلي إيليش وملكة موسيقى الديسكو ديانا روس وأيضا فرقتا الروك فولز ووولف أليس.

ويقام المهرجان هذا العام بين 22 و26 يونيو في حفلات استُنفدت بطاقاتها بالكامل بعد منح أكثريتها إلى حائزي التذاكر في نسختي العامين الماضيين.