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«نيبرز» خارج الشاشة.. لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 12:54 مساء
«نيبرز» خارج الشاشة.. لهذا السبب
صورة منشورة في 26 أغسطس 2010 لطاقم مسلسل «نيبرز» (أ ف ب)
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بعد فشله في إيجاد قناة شريكة لبثه، أعلن المسلسل التلفزيوني الأسترالي «نيبرز» أنه سيتوقف عن إنتاج مواسم جديدة.

وأسهم هذا المسلسل في إطلاق مسيرات كايلي مينوغ ومارغوت روبي وراسل كرو المهنية، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وقال المسلسل الشهير في بيان «يؤسفنا للغاية أن نعلن توقف إنتاج (نيبرز) في الصيف وذلك بعد 37 موسما وتسعة آلاف حلقة».

مسلسل نيبرز
واجه المسلسل على مدى الأشهر الماضية صعوبات في إيجاد قناة تبثه في بريطانيا حيث حظي بمتابعة جماهيرية طيلة السنوات الـ36 الفائتة.

وأعلنت «Channel 5» البريطانية المحلية أنها لن تعرض المسلسل بعد يونيو، ما أجبر المنتجين على وقف التعامل معها.

ونشأ جيل من البريطانيين وهو يشاهد شخصيات كشارلين روبنسون (مينوغ) وسكوت روبنسون، بالإضافة إلى طاقم عمل ضم على مر السنوات غاي بيرس وناتالي إمبروغليا وليام هيمسورث.

-غموض يلف مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي

وحصد المسلسل شعبية واسعة لدرجة تحميله مسؤولية اعتماد البريطانيين أسلوبا في التكلم على الطريقة الأسترالية.

وكتبت صفحة المسلسل عبر تويتر «لجمهورنا الرائع والمخلص، نعلم أن هذا القرار يمثل خيبة كبيرة، وهو كذلك لنا جميعا في فريق العمل»، مضيفة «نشكركم لرسائلكم ودعمكم ونعدكم بنهاية مذهلة للمسلسل».

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