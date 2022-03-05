مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

محركات بحثي عن إبداع الفنانة مريم الصيد لم تقدم لي سوى ما كتبه الناقد عبدالسلام الفقهي، وذلك الحوار الذي أجرته الشاعرة والصحفية خلود الفلاح معها، وبالطبع بضعة إدراجات من معجبين بفنها.

منابتها الثلجية «موسكو» وعوالمها الشمسية «ليبيا».

ولعل تميز تجربتها بسبب تباين مهد طفولتها ومراتع شبابها. مسقط رأسها، كان في روسيا سنة 1973 فأُخذت عينا طفولتها مبكرًا بجمال تساقط الثلج، ونصاعة بياضه، فتخلقت بسمة رقيقة رافقتها حتى رجوعها إلى موطنها بلد الشمس والدفء فتشكلت في وجدانها ألوان الطيف. وهذا ما جعل الناقد عبدالسلام الفقهي يقرر أن تجربتها اللونية تأسست على تمازج (منابتها الثلجية «موسكو» وعوالمها الشمسية «ليبيا» ) ثم طورتها عبر دراستها العليا، وهي التي بدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة، التي كانت في روسيا موطن ولادتها.

كانت ترسم كل شيء وفي كل مكان

تقول في حوارها مع الشاعرة خلود الفلاح: «شغفي الفني لا حدود له، ولإبراز تلك الموهبة التي بداخلي؛ كنت أرسم كل شيء وفي كل مكان.. ». فلقد قالت أنها تؤمن «أن الفنون والآداب لها دور فعال وأساسي في بلورة مفاهيم المجتمعات نحو قيم الخير والجمال والتسامح».الفنانة مريم الصيد درست التربية الفنية، وتخرجت فيها سنة 1998 ثم واصلت دراستها العليا في الأكاديمية الليبية، وهي الآن عضو هيئة التدريس بكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس.