Atwasat

مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 05 مارس 2022, 11:02 صباحا
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
الفنانه مريم الصيد شغف فني بلا حدود (بوابة الوسط)
alwasat radio

محركات بحثي عن إبداع الفنانة مريم الصيد لم تقدم لي سوى ما كتبه الناقد عبدالسلام الفقهي، وذلك الحوار الذي أجرته الشاعرة والصحفية خلود الفلاح معها، وبالطبع بضعة إدراجات من معجبين بفنها.

منابتها الثلجية «موسكو» وعوالمها الشمسية «ليبيا».
ولعل تميز تجربتها بسبب تباين مهد طفولتها ومراتع شبابها. مسقط رأسها، كان في روسيا سنة 1973 فأُخذت عينا طفولتها مبكرًا بجمال تساقط الثلج، ونصاعة بياضه، فتخلقت بسمة رقيقة رافقتها حتى رجوعها إلى موطنها بلد الشمس والدفء فتشكلت في وجدانها ألوان الطيف. وهذا ما جعل الناقد عبدالسلام الفقهي يقرر أن تجربتها اللونية تأسست على تمازج (منابتها الثلجية «موسكو» وعوالمها الشمسية «ليبيا» ) ثم طورتها عبر دراستها العليا، وهي التي بدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة، التي كانت في روسيا موطن ولادتها.

كانت ترسم كل شيء وفي كل مكان
 تقول في حوارها مع الشاعرة خلود الفلاح: «شغفي الفني لا حدود له، ولإبراز تلك الموهبة التي بداخلي؛ كنت أرسم كل شيء وفي كل مكان.. ». فلقد قالت أنها تؤمن «أن الفنون والآداب لها دور فعال وأساسي في بلورة مفاهيم المجتمعات نحو قيم الخير والجمال والتسامح».الفنانة مريم الصيد درست التربية الفنية، وتخرجت فيها سنة 1998 ثم واصلت دراستها العليا في الأكاديمية الليبية، وهي الآن عضو هيئة التدريس بكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس.

الفنانة الحالمة
وتعتبر نفسها امرأة حالمة، ولذا إنتاجها الفني يعد تجريديًا تعبيريًا، بعيدًا عن الرسم الواقعي، الذي لا تهواه، وتفضل أن تعبر اللوحة عن نفسها وتؤثر في المتلقي، لأن الإبداع يفيض من العمل نفسه، ولا ينبغي شرحه، بل يتعين على المتلقي أن يغوص في تفاصيله فاللوحة يتعين أن تكون رسالة تعبيرية يقرأها المتلقي وغالبا يفهمها. وترى أن للثقافة أهمية قصوى في إبداع الفنان، ولذا يتعين على الفنان «.. مواكبة العلم وتعلم كيفية إحياء الأعمال القديمة برؤية معاصرة لجذب المتلقي وإبهاره من حيث الرؤية الجمالية والإبداع الممزوج داخل العمل الفني».

مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا

بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا
روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا

روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا
حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)

حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)

33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتان تأمل تحقيق أول «أوسكار» في تاريخها
بوتان تأمل تحقيق أول «أوسكار» في تاريخها
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
بيع عملين لبانكسي من مجموعة روبي وليامز بملايين الدولارات
بيع عملين لبانكسي من مجموعة روبي وليامز بملايين الدولارات
السعودية تغازل السينما بإنتاجات عالمية
السعودية تغازل السينما بإنتاجات عالمية
ندوة بمجمع اللغة تناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا
ندوة بمجمع اللغة تناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية...
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها
لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة ارتحلت بدونها...
4 مخرجين يكشفون تفاصيل أعمالهم في «الإسكندرية للفيلم القصير»
4 مخرجين يكشفون تفاصيل أعمالهم في «الإسكندرية للفيلم القصير»...
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»
«الإسكندرية للفيلم القصير» يرفع لافتة «كامل العدد»...
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة ......
المزيد
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس
مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس...
هل يفرض الغرب «ستارة حديدية» على مسرح العلاقات الثقافية مع روسيا؟
هل يفرض الغرب «ستارة حديدية» على مسرح العلاقات الثقافية مع ......
«متروبوليتان» تلغي حفلات سوبرانو متعاطفة مع بوتين
«متروبوليتان» تلغي حفلات سوبرانو متعاطفة مع بوتين...
ندوة بمجمع اللغة تناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا
ندوة بمجمع اللغة تناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا...
السعودية تغازل السينما بإنتاجات عالمية
السعودية تغازل السينما بإنتاجات عالمية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط