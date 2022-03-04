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السعودية تغازل السينما بإنتاجات عالمية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 01:35 مساء
السعودية تغازل السينما بإنتاجات عالمية
من كواليس تصوير أعمال سينمائية عالمية في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
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بعد انتهاء «استوديوهات MBC» من تصوير الفيلم العالمي «Desert Warrior – محارب الصحراء» بطولة النجم أنتوني ماكي والسعودية - البريطانية آيشا هارت في مدينتي نيوم وتبوك، ليُعرض لاحقا في دور العرض هذا العام، يأتي اليوم تصوير الفيلم الهوليوودي الجديد «قندهار»، بطولة النجم جيرارد باتلر، في منطقة العُلا ومدينة جدة، ليكرس جهود «MBC» الإنتاجية في صناعة أعمال سينمائية محلية وعالمية تتخذ من السعودية منطلقا لها.

ويحمل الفيلم الجديد «قندهار» توقيع المخرج ريك رومان ووه، ويشارك في إنتاجه إلى جانب «استوديوهات MBC»، شركة «Capstone Entertainment Group» الأميركية، فيما شارك في إنتاج فيلم «محارب الصحراء – Desert Warrior» شركتي «JB Pictures» و«AGC Studios» وحمل توقيع المخرج البريطاني روبرت وايات، حسب بيان إعلامي من الشركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC»، وليد آل إبراهيم، على أهمية هذه المشاريع الإنتاجية في المملكة لتنطلق منها إلى العالم بأسره، مما يسهم في إبراز الموقع الرائد للملكة، ويُكرس دورها المحوري على صعيد القطاعات الحيوية في المنطقة.

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وقال آل إبراهيم: «أتوجه بالشكر لمدينة نيوم على الدعم الكبير، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغيرهما من المدن والمناطق التي تحتضن وتدعم إنتاجاتنا العالمية في قلب السعودية».

وتابع: «في وقتٍ أوقفت فيه كبرى استوديوهات هوليوود التصوير وعمليات الإنتاج في معظم دول العالم بسبب الحالة التي أوجدها فايروس كورونا ومستجداته، تمكنت السعودية من فرض نفسها كحاضنٍ للإنتاجات الدرامية والسينمائية العالمية الكبرى، وحرصت على توفير كل ما يحتاجه هذا القطاع الحيوي من بنية تحتية وفوقية، وأطقم بشرية، وتسهيلات لوجستية، ودعم غير محدود، في موازاة الرعاية والمتابعة الصحية لتوفير شروط إنتاجية آمنة تتيح جذب الاستثمارات العالمية ضمن هذا القطاع الحيوي».

فيلم «قندهار»
وتدور عمليات تصوير فيلم «قندهار» حاليا في منطقة العلا، المصنفة من قبل اليونسكو ضمن خارطة التراث الإنساني العالمي، ويلعب بطولة الفيلم نجم هوليوود الشهير جيرارد باتلر، ويخرجه ريك رومان ووه، حيث يجري الاستفادة من الطبيعة الجبلية والصحراوية الأخاذة لمنطقة العلا بهدف تجسيد المشاهد الرئيسية والمعارك التي تدور افتراضيا خلال الفيلم في مدينة قندهار ومحيطها.

تتمحور أحداث الفيلم حول عميلٍ سري لوكالة المخابرات الأميركية، تنكشف هويته ليجد نفسه مطاردا وعالقا في قلب مدينة «قندهار» فيبدأ رحلته في الهروب من المدينة عبر الصحراء والجبال المحيطة بها، مستفيدا من شبكة علاقاته وخبرته العسكرية والميدانية.

يشارك البطولة إلى جانب جيرارد باتلر (المعروف بدوره كملك أسبارطة ومحاربها في الفيلم الشهير «300»)، كل من نافيد نيجاهبان، علي فضل، نينا توسانت وايت، باهادور فولادي، ويقدم الممثل والكاتب والمنتج السعودي الشاب حكيم جمعة دورا رئيسيا في الفيلم من خلال شخصية «رسول».

من كواليس تصوير أعمال سينمائية عالمية في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير أعمال سينمائية عالمية في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير أعمال سينمائية عالمية في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير أعمال سينمائية عالمية في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير أعمال سينمائية عالمية في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير أعمال سينمائية عالمية في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير أعمال سينمائية عالمية في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير أعمال سينمائية عالمية في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
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