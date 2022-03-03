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في خطوة رمزية.. منتجة أوكرانية تترأس لجنة تحكيم مهرجان فرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 10:48 صباحا
في خطوة رمزية.. منتجة أوكرانية تترأس لجنة تحكيم مهرجان فرنسي
منصة عرض ضمن فعاليات «سيريز مانيا» بمدينة ليل شمال فرنسا، أبريل 2018 (أ ف ب)
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أعلن مهرجان «Series Mania» الدولي للمسلسلات في مدينة ليل شمال فرنسا، الأربعاء، تكليف المنتجة الأوكرانية جوليا سينكيفيتش رئاسة لجنة تحكيم مسابقته في النسخة المقبلة نهاية الشهر الجاري، في لفتة رمزية مرتبطة بالحرب الدائرة في بلدها.

وقال منظمو المهرجان في بيان «من خلال اقتراح هذه الرئاسة على جوليا سينكيفيتش التي ترفع عاليًا راية الثقافة في بلد منكوب، أردنا أن نشهد على دور المهرجانات في عالم يمر بأزمة»، وفق «فرانس برس».

وأوضح منظمو الحدث الدولي الذي يقام بين 18 و25 مارس «بما أن حضورها في ليل غير مضمون، طلبنا من الكاتب والمخرج الفرنسي الكبير مارك دوغان أن يتولى منصب نائب رئيس لجنة التحكيم».

وأضاف المنظمون «لطالما قلنا إن المسلسلات مرآة لحقبة ويتردد صداها من خلال قصصها وشخصياتها ومواضيعها، لهذا يبدو من الضروري لنا اليوم أن نوجه نظرنا نحو الوضع الدراماتيكي الذي يهز أوكرانيا والعالم بأسره».

وقالت جوليا سينكيفيتش في بيان إن اختيارها لهذه المهمة أمر «مؤثر ومشرّف».

وأضافت «الثقافة أداة قوية لوقف العدوان وتقديم مواهب جديدة للعالم. بلدي جزء لا يتجزأ من السينما العالمية ويحارب حاليًا بكل قوته لكي يثبت أن من حق كل إنسان أن يقدّم الجمال والفن والسلام والحداثة في هذا العالم».

وكانت جوليا سينكفيتش، المشاركة في تأسيس أكاديمية السينما الأوكرانية والعضو في أكاديمية السينما الأوروبية، مسؤولة لسنوات عن أحد أهم المهرجانات السينمائية في أوروبا الشرقية وهو مهرجان «أوديسا السينمائي الدولي»، بحسب مهرجان «Series Mania».

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