وفاة المخرج المسرحي الليبي عزالدين المهدي

القاهرة - بوابة الوسط

توفى، اليوم الأربعاء، المخرج المسرحي الليبي، عزالدين المهدي، عن عمر ناهز الـ68 عامًا، بعد معاناة من المرض، تاركًا رحلة عطاء استمرت نحو نصف قرن.

بدأ المخرج الراحل، ابن مدينة البيضاء، مشواره المسرحي في العام 1974، ولم يتوقف عن عطائه الفني إلى حين مرضه، ثم رحيله.

- نقل المخرج عزالدين المهدي إلى تونس إثر تعرضه لوعكة صحية

وشارك المهدي في عديد المهرجانات المحلية والعربية والدولية، حاز خلالها عدة جوائز، منها جائزة العرض المتكامل للمهرجان الوطني الخامس للمسرح، وجائزة أفضل إخراج في المهرجان الوطني السادس، وجائزة أفضل سينوغرافيا في مهرجان «رواد» الدولي بالمغرب.

وجرى تكريم عزالدين المهدي في المهرجان المسرحي الوطني السابع العام 1997، وفي العام 2010 حصل على جائزة الدولة التشجيعية.