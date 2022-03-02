«القاهرة للفيلم المصري القصير» يعلن أعضاء لجنة التحكيم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «القاهرة للفيلم المصري القصير: رؤى» برئاسة الناقد مالك خوري، اختيار لجنة التحكيم لدورته الخامسة والتي تقام بين 10 و19 مارس الجاري.

وتضم اللجنة لهذا العام، الباحث والناقد السينمائي عصام زكريا، المخرج والمنتج السينمائي تامر السعيد، الفنانة يسرا اللوزي، المخرج وكاتب السيناريو أحمد فوزي صالح، مهندسة وخبيرة المؤثرات الصوتية سلمى رضوان، وفقا لبيان.

عصام زكريا، صحفي وناقد وباحث سينمائي ومترجم. نشرت مقالاته في العديد من الصحف والمجلات والمواقع العربية. له أكثر من عشرة كتب بين النقد والأبحاث والترجمات. شارك في العديد من لجان التحكيم محليًا ودوليًا، رأس مهرجان «الإسماعيلية الدولي» لخمس سنوات، ومدير مهرجان «الإسكندرية لدول البحر المتوسط»، كما شارك في تنظيم وعمل كرئيس وعضو لجان مشاهدة واختيار في كثير من المهرجانات. عمل بتدريس السينما والنقد السينمائي في العديد من الأكاديميات والمدارس الرسمية والخاصة، وشارك بأبحاثه في العديد من المؤتمرات وحلقات البحث.

أما المخرج تامر السعيد، فهو صانع أفلام وكاتب ومنتج سينمائي يعيش بين برلين والقاهرة. تضم قائمة أعماله 17 فيلمًا، بين الوثائقي والروائي الطويل والقصير، حازت على العديد من الجوائز المحلية والدولية. في العام 2007، أسس السعيد شركة «زيرو برودكشن» لإنتاج الأفلام المستقلة، كما أسس، مع آخرين «سيماتك- مركز الفيلم البديل» في القاهرة، وهو مساحة متعددة الأغراض لدعم مجتمع السينما المستقلة. حصل فيلمه الروائي الطويل الأول «آخر أيام المدينة» على جائزة الكاليغاري في عرضه العالمي الأول بمهرجان «برلين السينمائي الدولي» العام 2016. عُرض الفيلم في أكثر من 220 مهرجانًا سينمائيًا في مختلف أنحاء العالم وحصل على أكثر من 15 جائزة دولية.

يسرا اللوزي

بدأت يسرا محمود اللوزي حياتها المهنية بدبلجة رسوم ديزني الكرتونية إلى اللغة العربية في سن التاسعة. مثلت يسرا للمرة الأولى في مسرحية من إنتاج الجامعة الأميركية بالقاهرة بعنوان «معضلة السلطان» للمخرج والدها الدكتور محمود اللوزي العام 1999، خلال سنوات دراستها بالجامعة الأميركية بالقاهرة مثلت في العديد من الأعمال المسرحية. خلال السنة الأخيرة من دراستها الثانوية (2002-2003) تلقت دور «جنجر» الشابة في فيلم يوسف شاهين «إسكندرية.. نيويورك»، وفي العام 2008 بدأت في تلقي العديد من عروض التمثيل بالتلفزيون والسينما. عملت يسرا كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كما شاركت كمذيعة في برنامج «X Factor Arabia» في العام 2013، وبرنامج بعنوان «ميكروفون» في العام 2015.

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أما أحمد فوزي صالح فقد تخرج في المعهد العالي للسينما بمصر العام 2009، متخصصًا في كتابة السيناريو، شارك في عدة أفلام وثائقية ككاتب سيناريو وباحث، تم عرض فيلمه الوثائقي القصير «ليفينج سكن» إنتاج 2011 في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، عرض فيلمه الروائي «ورد مسموم» لأول مرة في مهرجان «روتردام» العام 2018، وفاز بثلاث جوائز في مهرجان «القاهرة السينمائي»، يعمل ككاتب محترف ومشرف على تطوير المحتوى التلفزيوني لعدة منصات تواصل، يعمل الآن على فيلمه الروائي الثاني «هاملت من العشوائيات».

وعملت سلمى رضوان مصممة صوت ومحررة منذ العام 2000، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية واتجهت لدراسة الموسيقى، من خلال عملها في ستوديو مصر مارست جميع جوانب ومجالات صناعة الأفلام بما في ذلك العمل بالمعامل المتخصصة، بينما تخصصت في مجال الصوت، شغفها الرئيسي في مجال الصوت هو فولي: المؤثرات الصوتية الحية.

بوستر مهرجان «القاهرة للفيلم القصير المصري: رؤى» (فيسبوك)