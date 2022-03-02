تفاصيل الدورة الجديدة لـ«الإسماعيلية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» تفاصيل الدورة الثالثة والعشرين والمقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 من مارس الجاري، برئاسة المخرج سعد هنداوي.

وقال سعد: «نأمل أن يظهر المهرجان بأفضل شكل ممكن لمهرجان بحجم مهرجان الإسماعيلية في دورته الثالثة والعشرين»، كاشفا مشاركة المخرج الفرنسي لادج لي رئيسًا للجنة التحكيم الدولية هذا العام، وهو الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم من مهرجان «كان» 2019 عن فيلم «البؤساء» كما ترشح الفيلم لجائزة «الأوسكار» لأحسن فيلم دولي، وحصل على جائزة «سيزار» الفرنسية لأفضل مخرج وحصل الفيلم على عدة جوائز «سيزار» في أقسامه المختلفة والعديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية، وفقا لبيان.

وتضم اللجنة أيضا، مدير التصوير الإسباني ديفيد بالاسيوس، والمخرجة الفرنسية وأستاذة السينما بجامعة «باريس» فريديريك ديفو، والمخرج الأردني محمود المساد، والمخرج الأميركي بيب شودوروف، والسورية ليان شواف مديرة قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس، ومخرج التحريك الأيرلندي فنسنت جالاجر، والمخرج المصري محمود سليمان، والمونتيرة المصرية داليا الناصر.

أما لجنة تحكيم الفيبريسي (الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية) فتضم النقاد دينو-إيوان نيقولا من رومانيا، ومحمد شويكة من المغرب، وياقوت الديب من مصر.

وأكد هنداوي أن الجمهور سوف يشاهد الأفلام على طريقة «dcp» بجودة أفضل للصوت والصورة، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان تلقت 971 فيلما من كل دول العالم، وجرى الاستقرار على عرض 107 أفلام، منهم 57 فيلما في المسابقات المختلفة تنتمي إلى 31 دولة، إضافة إلى البرامج الموازية، ومنها برنامج الدولة ضيفة المهرجان وهي كوريا الجنوبية، ويشارك فيه خمسة أفلام أحدهم في المسابقة الرسمية، وأربعة في برنامج التكريم.

توت عنخ آمون

وأوضح المخرج المصري أن هناك احتفالية خاصة يقيمها المهرجان بمرور مائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وهناك محاولة لترميم فيلم «كرسي توت عنخ آمون» للمخرج شادي عبدالسلام وعرضه في المهرجان، مشيرا إلى أن هناك برنامج خاص عن السينما التجريبية الذي سيضم سبعة أفلام متميزة في هذا البرنامج.

- تكريم خيري بشارة في «الإسماعيلية السينمائي الدولي»

- مهرجان «الإسماعيلية» يقيم ورش تحريك لأطفال المدينة

- أسامة عبدالفتاح مديرا فنيا لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

وأشار سعد إلى أن العام 2022 أيضا يشهد مئوية المخرج الكبير صلاح التهامي، وسيجري عرض مجموعة من أفلامه التي أخرجها وقت بناء السد العالي وتشكل مراحل هامة جدا، كذلك هناك برنامج يتناول الأفلام التي تدور حول تداعيات انتشار «كوفيد-19»، يضم ثلاثة أفلام قصيرة تعرض تحت عنوان «حتى لا ننسى».

وأوضح رئيس المهرجان أن هناك أيضا برنامج تكريم المخرج خيري بشارة، والذي يشهد عرض ثلاثة من أفلامه التسجيلية تم ترميمهم، وكذلك مجموعة أفلام للمخرج التسجيلي عواد شكري.

برنامج للأطفال

وتابع هنداوي، إن أحد المناحي الذي يعمل عليها لاجتذاب أهل الإسماعيلية، هو عمل برنامج للأطفال يضم 12 فيلما برعاية مؤسسة «سويس فيلمز» من سويسرا، وذلك ولاجتذاب أطفال مدينة الإسماعيلية، كما توجد ورشة تمثيل يقدمها الفنان الكبير أحمد كمال في مسرح جامعة قناة السويس، فضلا عن ورشة تعليم الأطفال الإنيميشن، والورشة الثالثة لمدة يومين مع الكاتب والمنتج حسام علوان عن إنتاج الفيلم التسجيلي.

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» يضم خمس مسابقات، هي الفيلم التسجيلي الطويل، والفيلم التسجيلي القصير، الفيلم الروائي القصير، وأفلام التحريك، ومسابقة أفلام الطلبة، والفيلم الروائي القصير.