المغربية ميا تطرح أغنيتها «آه يا ليل» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الفنانة المغربية الشابة لمياء بلغازي والملقبة بـ ميا أول أعمالها الغنائية بعنوان «آه يا ليل».

الأغنية من كلمات ميا وألحانها، ومن توزيع حكيم Mikson، وطرح العمل على شكل فيديو كليب بشراكة مع المنتجين مروة لحلو وتاج الدين جبار من إخراج محمد كوديجي وتنفيذ «Maxteam Production»، وفقا لبيان.

صُوِّر الفيديو كليب بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة السعيدية، وشارك زوج الفنانة بالتمثيل في الكليب.

يشار إلى أن الفنانة المغربية ميا تحضر لإصدار مجموعة من الأعمال المستقبلية بأنماط غنائية مختلفة، من المتوقع أن تنال إعجاب الجمهور الذي شجع موهبتها وساندها في أول خطواتها الفنية.